Гейзер и Рено вводят свои законы в ГП Патагонии; Прадо третий

Спортивное письмо, 20 марта словенец Тим Гайсер (Хонда) и француз Максим Рено (Хонда) доминировали в третьем раунде чемпионата мира по мотокроссе, Гран-при Патагонии-Аргентины, проходившем на гоночной трассе Патагонии в Неукене, открыв лидерство над испанцем Хорхе Прадо (GasGas), который завершил подиум после подписания двух четвертых мест Гайсер и Рено разделили победы на аргентинском треке Вилья-ла-Ангостура. Француз выиграл первый с определенной долей удачи, потому что он воспользовался падением на последнем отрезке латвийца Паулса Йонасса и словенца на втором более авторитарном ключе. После Гран-при Аргентины Гайсер, который уже был трехкратным чемпионом мира в высшей категории (2016, 2019 и 2020 годы), лидирует в общем зачете с 141 очком, что на 17 больше, чем у Renaux. Прадо занимает третье место со 118. В первом раунде драматическое падение испанца Рубена Фернандеса (Хонда), который взял на себя инициативу старта, открыло дорогу Джонасу, лучшему в субботней квалификационной сессии. Латыш был на пути к победе, но ошибка привела его на землю, когда он попробовал победу и позволил Рено, сопротивлявшемуся преследованиям Гайзера, первым пересечь финишную черту, опередив словенца, швейцарца Джереми Сивера (Yamaha) и де Прадо, которому пришлось упорно бороться, чтобы больше не проигрывать грунт. Рубен Фернандес смог вернуться на трассу после падения и достиг более чем заслуженного пятнадцатого места. Во втором раунде лидировал Прадо. Испанский гонщик, с другой стороны, не смог устоять перед толчком Гайзера ни на одном круге. Лидер чемпионата мира действительно стрелял в одиночку к своей третьей частичной победе на дистанции. Вскоре Прадо также обогнал Рено. У француза был гораздо больший ритм, чем у гонщика Lucense, чьи усилия были сосредоточены на том, чтобы с некоторой легкостью сохранить третье место и не позволить Жонасу и Рубену Фернандесу подойти к нему сзади, которые снялись в напряженной борьбе. Перемена: испанский гонщик сломался на последних нескольких кругах и финишировал четвертым после того, как его обогнал Фернандес, который подписал великолепное третье место в этом рукаве. Настоящее достижение для дебютанта в высшей категории. Он занимает шестое место с 74 очками. Четвертый раунд Кубка мира пройдет 3 апреля, Гран-при Португалии, в Агеде. ШЕФ япон/изм