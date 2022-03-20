С этого вторника Медельин будет отмечать «Международную неделю театра»

С этого вторника, 22 марта, до 27 числа того же месяца в Медельине пройдет Международная неделя театра. Корпорация Ateneo, которая станет частью мероприятия со своим предложением XIV празднования 2022 года, будет удостоена признания актрисы Норы Кинтеро.

Проект, осуществляемый корпорацией Porfirio Barba Jacob в партнерстве с Муниципальным театральным советом Медельина и мэрией Медельина, также отметит Международный день театра 27 марта. Неделя театра объединит различные предложения, посвященные театральной работе.

Среди мероприятий, которые пройдут в течение пяти дней, будут лекции, выставки, спектакли и другие, в разных пространствах города вечной весны, которые пройдут в 30 залах по всему городу.

Кроме того, среди 100 театральных коллективов, которые примут участие в Неделе театра, - «Босоногий орел», «Театр Эль-Пекеньо», «Аксьон Импро», «Театр Ла Гора 25», «Ла Бухардилья» и «Сценическая лаборатория Атенеума», где будут представлены постановки пьес приглашенных режиссеров, перуанца Рикардо Дельгадо и Колумбиец Альберто Сьерра Мехия.

Со своей стороны, праздничное мероприятие корпорации направлено на то, чтобы «воздать должное мужчинам, женщинам и организациям театра Антиокеньо, которые выделялись своей преданностью театральной работе и посвятили свою жизнь предложению вариантов сосуществования для лучшей страны со сцены», - говорится в сообщении корпорации в заявление. Дань уважения Норе Кинтеро пройдет со спектаклем «Монолог для грустной актрисы».

«После двух лет пандемии мы вернулись на 100%, чтобы отпраздновать эту неделю, столь важную для истории культуры города. Благодаря театру было сделано множество общественных движений, размышлений, текстов, рассказывающих о том, как Медельин превратился в город мечты, надежд, желания выбраться из самых трудных моментов. Мы переживаем пандемию, и в 2022 году мы собираемся отметить эту Неделю театра и Международный день театра, отдавая дань уважения нашим артистам, создателям, драматургам, размышляя о создании и многих компонентах, из которых состоит театр города», - прокомментировал в заявлении секретарь Гражданская культура, Альваро Нарваез Диас.

С другой стороны, за организацию мероприятий отвечают коллектив Medellín en escena и корпорация Ateneo Porfirio Barba Jacob и поддерживается муниципальной мэрией. Имейте в виду, что последний день завершится художественной остановкой 27 марта в Plazoleta de las Artes театра Пабло Тобона Урибе.

Чтобы ознакомиться с полной программой, вы можете посетить официальные сайты Медельин Эн Эсена и Атенеум Порфирио Барба Якоб.

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