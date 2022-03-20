Фахардо нападает на Петро и урибизм, «представленные Фико Гутьерресом», за незнание результатов выборов

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Fajardo habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, Marzo 8, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

В эту субботу, 19 марта, бывший губернатор Антиокии и кандидат от Коалиции Centro Esperanza Серхио Фахардо выступил с заявлениями своих претендентов на пост президента Колумбии, некоторые из которых поставили под сомнение результаты выборов в законодательные органы, заявив, что это «первая глава война, которая может привести страну вперед».

Бывший мэр Антьокии, победивший во внутренних консультациях альянса центра, который аккредитует его в качестве единственного кандидата в первом президентском туре, раскритиковал решительное сомнение результатов выборов лидера оппозиции Густаво Петро и Демократического центра, группу которых он представлен бывшим мэром Медельина и кандидатом от команды Колумбии Федерико «Фико» Гутьерресом.

«Мы уже получили уведомление. Петро и урибизм, которых в 2022 году представляет «Фико» Гутьеррес, заявляют, что не будут уважать результаты выборов, если не победят. Это первая глава грядущей войны, которая может привести нашу страну вперед. Я позабочусь о Колумбии. Поверьте мне», — заявил кандидат от Коалиции Centro Esperanza, получивший наименьшее количество голосов среди победителей трех политических альянсов.

Эти заявления появились спустя несколько часов после того, как Демократический центр попросил Национальный гражданский реестр провести пересчет голосов «с проверкой каждой карточки, которая могла быть изменена присяжными», отметив, что различия между предварительным подсчетом и подсчетом, в результате которого они потеряли одно из 14 мест в Сенате, была «необычной».

Аналогичным образом, естественный лидер коллектива Альваро Урибе указал, что выборы оставили чувство «недоверия», связанное с несоответствиями E-14 и «подавляющим голосованием по петроизму в районах незаконного оборота наркотиков», поэтому он предложил людям игнорировать результаты, с которыми они проиграли их положение в качестве большинства.

Со своей стороны, лидер левых сил, возглавлявший опросы о намерении голосовать в стране, вновь заявил о наличии нарушений при голосовании за скамью Исторического пакта, которая после консолидированного контроля со стороны Канцелярии Секретаря подтвердила восстановление трех мест в Сенате.

«Статистически невозможно, чтобы за столом все присяжные одновременно ошибались в сумме. Исключение профессоров из списка жюри, созданного Урибе, преследовало одну цель: создать однородные жюри, чтобы изменить результаты на десятки тысяч», - сказал кандидат от Исторического пакта.

В отличие от своего собственного сообщения, кандидат от Коалиции Centro Esperanza Серхио Фахардо упомянул в прошлый четверг, что он поддерживает просьбу о Новом либерализме, возрожденном коллективе, который является частью альянса центра, который запросил общий пересчет, утверждая, что в 42,3% таблиц, то есть , за 47 000 столов страны партия, основанная освободительным лидером Луисом Карлосом Галаном, не получила ни одного голоса, что было «неправдоподобно».

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