Эпигменио Ибарра обвинил Фелипе Кальдерона в предполагаемой ксенофобии: «Быть гватемальцем было бы честью»

Телепродюсер Эпигменио Ибарра обвинил бывшего президента в предполагаемой ксенофобии Фелипе Кальдерон, следуя посланию, которое посвятил ему политик Мичоакана, где он назвал его «пренебрежительным образом» как» Гватемальский».

В своем официальном рассказе основатель Argos Comunicación ответил, что для него было бы «большой честью» быть родом из Гватемалы; однако он пояснил, что родился в Мексике и что все его кровные родословные родом из Мексиканской Республики.

Он также пояснил бывшему президенту, что, с его точки зрения, политические границы понимаются только как точки и черточки на картах. Поэтому он добавил, что восхищается, уважает и любит народы Центральной Америки за историю, которую они разделяют с Мексикой.

«Быть гватемальцем было бы для меня @FelipeCalderón огромной честью. Я восхищаюсь, люблю и уважаю народы Центральной Америки, и для меня границы — это точки и черточки на карте. Я мексиканец по рождению: сын, внук, правнук, правнук и хижина мексиканцев», - написал он в это воскресенье, 20 марта.

Телевизионный продюсер ответил Фелипе Кальдерону (Фото: Twitter/ @epigmenioibarra)

Во втором послании он более решительно набросился на бывшего главу исполнительной власти и заклеймил его «фашистом» за то, что он использовал против него народ нации; к этому он заверил, что это отношение не только Кальдерона Инохосы, но и его последователей.

Наконец, журналист также указал на Фелипе Кальдерона как на предполагаемого пропагандиста ненависти, особенно после начала стратегии безопасности в течение его шестилетнего срока, который стал известен как война с наркотиками, за которую Ибарра приговорил, что его руки были запятнаны невинной кровью.

В социальных сетях Кальдерона обвинили в ксенофобии за использование «гватемальского» в «уничижительном» ключе против Эпигменио Ибарры (Фото: EFE/Esteban Biba/Archive)

Сильные слова Эпигменио Ибарры были в ответ на твит, который бывший президент опубликовал в прошлую субботу, 19 марта, в котором он обвинил в предполагаемом «неправильном использовании», которое было передано Вооруженным силам во время документальный фильм Международный аэропорт Фелипе Анхелес, работа людей.

Менее чем в 240 символах Кальдерон Инохоса ответил на твит, опубликованный бывшим боевиком Партии демократической революции (PRD) Фернандо Белаунсараном, где высмеял фрагмент записи, в котором генерал армии был замечен «разговаривающим» со статуей Фелипе Анхелеса.

В ответ на этот комментарий Мичоакан заверил, что виноват не личный состав вооруженных сил, а «капризы гватемальца», ссылаясь на приказы, которые Ибарра якобы отдавал во время выступления.

«Но генерал Вальехо не виноват. Он принимает приказы. Как жаль, что они используют (и так далее) мексиканских солдат для выполнения гватемальских капризов», — написал бывший президент.

AMLO принял Эпигменио Ибарру для рассказа о документальном фильме в аэропорту Фелипе Анхелес (Фото: Twitter/ @lopezobrador_)

Однако критические замечания Ибарры были не единственными, поскольку к ним присоединился Абрахам Мендиета, парламентский советник Движения национального возрождения Морена (Морена) в Сан-Лазаро, который также обвинил Кальдерона в «пренебрежительном отношении» к язычникам.

Отметив бывшего президента в своих комментариях, советник Моренисты указал, что слова Кальдерона «удивляют», поскольку он работал с испанцами в течение своего шестилетнего срока.

«Фелипе Кальдерон унизительно называет @epigmenioibarra «гватемальцем». Хотя Эпигменио является мексиканцем, ксенофобия, связанная с тем, кто навязал министру внутренних дел Испании и нанял испанца для кампании: «AMLO: опасность для Мексики», - написала Мендиета.

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