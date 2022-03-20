Илон Маск назначил дату прибытия Space X на Марс

Илон Маск обновил свои прогнозы для первой пилотируемой миссии на Марс, и снова эта дата немного позже, чем была раньше. В то время как NASA изначально делало более реалистичные прогнозы, SpaceX начала с объявления удивительно ранней даты.

Однако со временем это было отложено, и окончательное обновление будет реализовано в 2029 году. Причина, помимо пандемии COVID-19 и военных конфликтов, по-видимому, связана с тем, что запуск звездолета, который будет использоваться для поездки; который еще не готов. Действительно, за последние месяцы они добились очень важного прогресса, но этого недостаточно, чтобы оправдать свои самые оптимистичные прогнозы.

Путешествие на Марс невозможно совершить в любое время

Движение двух планет, наряду с другими важными факторами, означает, что существует только очень специфические периоды, известные как стартовые окна, в течение которых такое путешествие может происходить.

Самое близкое к этому времени — конец этого года. Фактически, это был аппарат, который использовалось Европейским космическим агентством (ЕКА) для отправки своего первого марсохода на Марс, если бы не разрыв связей с Россией . Затем к концу 2024 года будет еще один. Это дата, которую изначально выбрал Илон Маск, хотя быстро понял, что ему придется дождаться следующей, в конце 2026 года.

Фактически, в декабре 2021 года он сохраняет дату. Однако на этой неделе генеральный директор SpaceX объявил, что все снова откладывается до следующего окна, которое состоится между концом 2028 и началом 2029 года. В частности, Маск объявил о переносе поездки на Марс в 2029 году. В этом случае это может совпадать с прогнозом НАСА.

Илон Маск. (фото: Код спагетти)

Первая остановка на Луне, затем на Марсе

В этом году исполнилось полвека с тех пор, как человек в последний раз ступил на Луну. Так было с миссией «Аполлон-17» в 1972 году. С тех пор на главный спутник Земли было направлено много миссий, но ни одна из них не была пилотирована.

Это было сделано для того, чтобы немного больше узнать местность, чтобы будущие полевые поездки по селену были более безопасными для астронавтов. Кроме того, ожидается, что новая миссия будет носить инновационный характер, соответствовать времени и включать в экипаж по крайней мере одну женщину.

Одна из последних фотографий человека на Луне с миссией Apollo 17 (НАСА)

С этой целью была разработана программа Artemis, которая принадлежит НАСА и его партнерам в Европе (ЕКА), Японии (JAXA), Канаде (CSA), Бразилии (AEB), Австралии (ASA) и Мексике (AEM). Первоначально первая высадка на Луну была запланирована на 2024 год. Однако проблемы в разработке скафандра и системы посадки на Луну заставили его отложить до 2026 года.

Завершив это путешествие на Луну, НАСА сосредоточило свой взгляд на Марсе. Однако с самого начала было объявлено, что эта пилотируемая миссия не может быть выполнена до 2030-х годов. Вместо этого Илон Маск был настроен гораздо более оптимистично. Их цель всегда заключалась в том, чтобы как можно быстрее колонизировать красную планету благодаря использованию многоразового космического корабля Starship. SpaceX уже много лет работает над тем, чтобы все было готово. Но, возможно, еще слишком рано для свиданий.

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Новое предсказание Илона Маска

На этой неделе в Twitter-аккаунте Космического центра было опубликовано объявление, в котором спрашивается, когда люди впервые ступит на Марс. Он напрямую упомянул Илона Маска, когда его спросили о его предсказаниях.

По состоянию на декабрь 2021 года, когда он все еще делал ставку на 2026 год, генеральный директор SpaceX не назвал новую дату. Однако он ответил на этот пост в Twitter кратким «2029».

Илон Маск. (фото: твиттер)

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