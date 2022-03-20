Пасха: сколько стоит проехать на машине из Буэнос-Айреса в Мендосу, Кордову и основные туристические направления

В преддверии пасхальных праздников многие люди решают использовать свои автомобили для путешествий по стране и пользоваться внутренними границами, особенно учитывая трудности с поездкой за границу и учитывая, что покупать доллары становится все труднее из-за разрыва в весе. И хотя путешествие по Аргентине в условиях высокой инфляции также нелегко для местных туристов, это, несомненно, самый доступный вариант для тех, у кого есть некоторые сбережения и которые решили провести длинные выходные в апреле.

В этом контексте Infobae провела обследование для определения стоимости проезда на автомобиле из Буэнос-Айреса в некоторые из основных туристических направлений страны, которое показало, что для поездок в Барилоче и обратно требуется бензин на сумму до 28 665,7 долл. США; до Мендосы - 17 965,60 долл. США; до 7 133 долл. 40 долларов на поездку в Мар-дель-Плата; 23 381,70 долл. США для поездки в Пуэрто-Игуасу, Мисьонес и 12 549,50 долларов за поездку в Кордову.

В зависимости от того, сколько людей разделяют поездку, она также может быть дешевле, чем индивидуальная стоимость в противном случае.

При посадке в машину необходимо учитывать семейный бюджет. Особенно учитывая, что покупательная способность заработной платы подрывается инфляцией, которая за последние 12 лет достигла 52,3%, согласно Indec. А также учитывая рост цен на бензин, одну из самых быстрорастущих статей в доле общих расходов на автомобили.

Следует напомнить, что топливо увеличилось в этом месяце. В связи с этим компания YPF объявила в прошлый понедельник о повышении цен на базовое топливо на 9,5% и в среднем на 11,5% на премиальное топливо.

Между тем, президент Палаты туризма Аргентины (CAT) Густаво Хани сообщил Infobae, что на Пасхальные каникулы 2022 года возлагаются большие надежды. «Мы видим, что спрос на поездки продолжает расти по всей стране, и мы очень довольны тем, что это значит для общества и что это создает для экономики страны. Мы родом из успешного летнего сезона, с мощным инструментом PreviAJE, где была продемонстрирована важность туризма как деятельности для поддержки провинций и создания подлинной занятости», - сказал он.

«В этом ключе мы работаем над тем, чтобы добиться большого туристического движения во время Пасхи. Мы убеждены, что в этом году продолжим восстановление туризма с подъемом длинных выходных и отпусков», - добавил он.

Буэнос-Айрес - Барилоче

Путешествие на автомобиле среднего размера из Буэнос-Айреса в Барилоче требует проезда примерно 1640 километров, что означает средний расход 217 литров. Если принять во внимание цену супер бензина от YPF, стоимость которого в Буэнос-Айресе составляет 109,90 долларов за литр, то для того, чтобы прийти и уйти, необходимо заплатить около 23 848,30 долларов, а если вы используете премиальную нафту (по цене 132,10 доллара за литр), расходы составляют 28 665,7 долларов. Эти значения растут за пределами CABA.

Общественный центр Барилоче принимает туристов круглый год

Специалисты подчеркивают, что могут быть различия в расходе топлива в зависимости от обслуживания автомобиля, например, от правильной настройки автомобиля: давления в шинах и состояния воздушных и масляных фильтров; и способа управления.

В этом случае к расходам необходимо добавить около шести дорожных сборов на общую сумму 511,71 доллара.

Буэнос-Айрес — Мендоса

Для тех, кто выберет горы и виноградники в качестве аттракциона и решит посетить провинцию Куяна, им нужно будет проехать около 1047 километров на участок, что означает средний расход 136 литров бензина в автомобиле среднего размера.

Чтобы добраться до страны вина из Буэнос-Айреса, необходимо проехать около 1047 километров на участок

Таким образом, расчет расходов на транспортные средства, движущиеся со скоростью 110 километров в час, показывает, что загрузка супербензина составляет 14 946,40 долларов, а с бензином премиум-класса стоимость возрастает до 17 965,60 песо.

Этот пункт назначения должен быть оплачен в размере 10 дорожных сборов на общую сумму около 831,71 доллара за секцию.

Буэнос-Айрес - Мар-дель-Плата

Costa Party — это всегда отличный вариант, даже осенью. И в этом смысле Мар-дель-Плата, как и каждый год, входит в число самых посещаемых мест для бронирования.

Мар-дель-Плата остается классикой для аргентинских семей, когда дело доходит до выбора туристического направления (Shutterstock)

Расстояние от города Буэнос-Айрес составляет примерно 414 километров по провинциальному маршруту 2, что предполагает расход 54 литра для поездки туда и обратно. В этом случае вам нужно выложить около 5934,60 долларов, если вы загружаете супербензин, и около 7 133,40 долларов, если вы потребляете премию.

Чтобы добраться до счастливого, нужно учитывать расходы на пять дорожных сборов, которые в общей сложности составляют около 457,71 доллара в одну сторону.

Буэнос-Айрес — Кордова

Эта провинция, до которой можно добраться из Буэнос-Айреса по национальной трассе 9, также является одним из самых популярных мест в Аргентине, когда речь идет о достопримечательностях.

Горы Кордовы, как правило, привлекают туристов в любое время года (Credit Prensa Visit Argentina)

В этом случае из CABA вы должны проехать около 700 километров, чтобы добраться до столицы Кордовы, что подразумевает расход топлива 95 литров для прохождения 1400 км, необходимых для поездки и возвращения. Таким образом, вам нужно потратить около 10 440,50 долларов, если вы заряжаете супер, и около 12 549,50 долларов, если вы берете бензин премиум-класса.

Чтобы добраться до la docta, необходимо добавить в бюджет около шести дорожных сборов на общую сумму 611,71 доллара за секцию.

Буэнос-Айрес — Игуасу

Наконец, тем, кто хочет посетить или вернуться к водопаду Игуасу в Мисьонесе и поехать на машине, придется проехать около 2600 километров до Буэнос-Айреса и обратно, поэтому они потребляют 177 литров бензина. Таким образом, если вы загружаете супер бензин, вам придется заплатить 19 450,30 долларов, а в случае самого дорогого бензина вам придется иметь 23 381,70 доллара .

В этом случае необходимо рассмотреть расходы на восемь дорожных сборов на общую сумму 901,71 доллара.

Водопад Игуасу на аргентинской стороне - © Николас Тинелли/Фотосеминары в Аргентине

Другие расходы при путешествии на автомобиле

Следует отметить, что общая стоимость служит ориентиром и что инвестиции состоят из ряда стандартных значений, которые включают гравировку автозапчастей (обязательно в соответствии с Законом 3708), стоимость которых, установленная в городе, составляет 3000 долларов США, в дополнение к стоимости, также в CABA, технического транспортного средства Проверка (VTV) в размере 4024 долларов для автомобилей.

Процедура VTV обязательна для частных автомобилей весом до 3500 кг, старше трех лет или более 60 тысяч километров. Требования заключаются в том, чтобы иметь удостоверение личности, действующие водительские права и действующую страховку транспортного средства. Также необходимо иметь подтверждение оплаты, соответствующее бронированию смены. И с зеленой или синей картой, в случае третьего лица.

Для гравировки автозапчастей процедуру должны выполнять все владельцы автотранспортных средств, расположенных в Городе. Требуется иметь удостоверение личности или зеленое/синее удостоверение личности и действительное удостоверение личности. Как только процедура будет завершена, вам выдадут форму и табличку, подтверждающую, что автомобиль выгравирован.

Необходимая документация

Также важно иметь в виду, какие документы необходимо иметь, чтобы иметь возможность путешествовать как по национальным, так и провинциальным маршрутам, а также по улицам и автомагистралям.

Национальное агентство по безопасности дорожного движения уведомило, что обязательная документация для вождения состоит из действительного водительского удостоверения и разрешения типа транспортного средства, DNI, идентификационной карты транспортного средства (синяя или зеленая карта), пластины и сертификата обязательного технического осмотра (в соответствии с законодательством, где это находится) транспортное средство), текущее подтверждение полиса обязательного страхования от третьих лиц, оба патентных знака размещены видимыми, неизмененными, в хорошем состоянии и в соответствующем месте, доказательство уплаты налога на оплату транспортного средства (патент), а также доказательство и действительная пластина для транспортных средств с СПГ.

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