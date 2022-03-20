Питьевая дождевая вода и поедание уличных голубей, замкнутая жизнь Мариуполя

Одесса (Украина), 20 марта Молодая Галина Балабанова провела последние три недели осады в своем родном городе Мариуполе, на юго-востоке Украины, куда ее соседи пришли собирать дождевую воду и готовить голубей, которых они нашли на улицах, чтобы выжить в окружении российских войск в отсутствие основных расходных материалов. «Соседи объединились и сделали подвалы укрытиями. Теперь они собирают дождевую воду и готовят голубей и других животных у костров, чтобы выжить. В городе почти нет лекарств», — рассказывает Балабанова в телефонном разговоре с Эфе. Мариуполь, город с полумиллионным населением, является одним из наиболее пострадавших в этом конфликте, и почти 70 процентов городских домов были повреждены в результате бомбардировки, по данным муниципальных властей. УЕХАТЬ ИЗ МАРИУПО Балабановой удалось покинуть Мариуполь 16 марта, в тот же день, когда украинские власти обвинили российские власти в нападении на городской драматический театр, где прятались сотни людей в бомбоубежище здания. «Во время бомбардировки театра я как раз уезжал из города и просто услышал это. На окраине города, из (гуманитарного) коридора. Вы прекрасно могли видеть, как город атакуют со всех сторон и всеми возможными средствами», - говорит он. Молодая женщина воспользовалась одним из гуманитарных коридоров, созданных для эвакуации из города, но эти шаги подверглись нападению. «Чудом нас не застрелили. С этого момента мы продолжаем свой частный транспорт и не пользуемся официальным коридором на свой страх и риск. По пути было установлено более 20 контрольно-пропускных пунктов для мужчин в русской форме, которые проверяли машину каждые 500 метров. Мы хотели плакать от беспомощности, потому что оставляли семью и друзей позади в городе», - говорит он. Украинские власти открывают гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из некоторых из самых важных городов страны, атакованных россиянами, но тот, что в Мариуполе фактически заблокирован, что мировые лидеры и международные организации просят решить, чтобы позволить своим соседям бежать . Как заявила вчера вице-премьер Украины Ирина Верещук, «не все гуманитарные коридоры работают», отметив, что по меньшей мере 4100 человек уже смогли покинуть Мариуполь, в том числе почти 1200 детей. «В городе я видел русских, но только издалека, так как на момент моего отъезда центр города еще не был оккупирован. Я видел их машины, боевые машины и танки. Я также видел их на контрольно-пропускных пунктах за городом, где они пытались психологически пытать тех, кто покинул город, демонстрируя свою псевдосилу», - говорит он. САМЫЕ ХУДШИЕ МОМЕНТЫ По данным Всемирной продовольственной программы ООН, Балабанова — одна из тысяч людей, которым удалось бежать из Мариуполя, где запасы воды и продовольствия заканчиваются, а гуманитарная помощь в настоящее время почти не допускается. «Мариуполь подвергался ежечасным артиллерийским, авиационным и танковым обстрелам. Все без исключения улицы и большинство домов разрушены (...) Заводы, где размещалось более 15 убежищ, ежедневно подвергались нападениям», - говорит он. И не только эти здания, но и школы и больницы, поскольку украинские власти обвинили Москву в бомбардировке детской больницы более недели назад, в результате чего погибли три человека, двое из которых были несовершеннолетними. Однако Россия отрицала, что она стоит за этой акцией в городе, где с начала вторжения уже погибло более 1200 человек, по данным муниципальных властей. «Самые худшие моменты были, когда над городом кружили сразу шесть самолетов, совершавших непрерывные атаки. Я боюсь думать о том, какой будет ситуация там сегодня», - объясняет он. Среди своих трагических переживаний в городе Балабанова говорит, что к ней и ее семье приходили люди из самых дальних районов, чтобы попросить о помощи. «Они задавались вопросом, куда попали власти, мэр и даже похоронное бюро. Они задавались вопросом, почему им теперь приходится хоронить своих близких в собственных садах», - говорит он. Но для нее самые тяжелые моменты сейчас, когда она беспомощно живет в ситуации: «Теперь, когда я вне опасности и не могу помочь тем, кто пишет мне с просьбой увезти их близких из осажденного Мариуполя или даже принести им воду и хлеб». «Они не ограничились осадой города, но решили стереть его с лица земли», - заключает он. Айзек Джон Мартин