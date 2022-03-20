Диого Йота выводит Ливерпуль в полуфинал

Запись спорта, 20 марта Гол португальца Диого Йота за двенадцать минут до конца завершил сопротивление Ноттингем Форест на Сити Граунд и дал победу Ливерпулю (0-1), который завершил состав на полуфинал Кубка Англии. Команда Юргена Клоппа присоединяется к «Манчестер Сити», который выбил «Саутгемптон», «Кристал Пэлас», победивший «Эвертон», и «Челси», обыгравший Мидлсбро в субботу. Квартет сыграет титул в финальном раунде на Уэмбли. Именно на финальной стадии команда Юргена Клоппа превзошла ожидания Ноттингема Фореста, последнего выжившего во второй категории английского футбола. Вратарь Итан Хорват снова и снова спасал команду Стивена Купера, но он ничего не мог сделать в голе Диого Йота. Это было на 78-й минуте, когда прострелом слева от грека Константиноса Цимикаса воспользовался португальский нападающий, который опередил свой счет, чтобы положить носок бутса и вывести мяч в сетку. Он бросил героический лес, который не смог исправить ситуацию и предотвратить ликвидацию. Ливерпуль сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале, а Кристал Пэлас сыграет с «Челси» в поисках другого места в финале. Полуфиналы и финалы пройдут на Уэмбли. ШЕФ апа/ог