AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
Воскресенье 20 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Дэдди Янки объявляет об уходе из музыки и дате своего концерта в Перу

Певец реггетона проведет свой последний международный тур, который будет включать город Лима в 2022 году перед официальным уходом из музыкальной индустрии.

Newsroom Infobae

20 март 2022
El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, en una fotografía de archivo. EFE/Thais Llorca
El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, en una fotografía de archivo. EFE/Thais Llorca

Один из самых знаковых игроков в реггетон в мире использовал свои социальные сети, чтобы донести до своих миллионов подписчиков сильный сигнал. Певец Daddy Yankee удивил местных жителей и незнакомцев, объявив, что официально уйдет из музыкальной индустрии.

«Формально сегодня я объявляю о своем уходе из музыки, давая вам свою лучшую постановку, мой лучший концертный тур, и я собираюсь сделать их, празднуя свою 32-летнюю карьеру этим коллекционным произведением под названием «Legendaddy», - сказал он в видео в Instagram

КОГДА ВАШ КОНЦЕРТ В ПЕРУ?

Через официальный сайт Дэдди Янки и в последние несколько секунд его видео в Instagram стало известно, что дата, выбранная для наслаждения его величайшими хитами , будет 18 октября 2022 года.

Дэдди Янки споет в Лиме 18 октября 2022 года. (Фото: захват)
Дэдди Янки споет в Лиме 18 октября 2022 года. (Фото: захват)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ

Херардо Самора обвиняется в сексуальных домогательствах певица Габи Самбрано: «Я была 16-летней девочкой»
Магали Сольер становится трендом для ее фильма «Лина де Лима», и пользователи сравнивают ее со Стефани Кайо
Neighborhood Meeting: Кто такая Камила Мак Леннан, актриса, которая заменяет Барбару Торрес после ее ухода из сериала?

новости без цензуры