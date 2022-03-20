Дэдди Янки объявляет об уходе из музыки и дате своего концерта в Перу

Один из самых знаковых игроков в реггетон в мире использовал свои социальные сети, чтобы донести до своих миллионов подписчиков сильный сигнал. Певец Daddy Yankee удивил местных жителей и незнакомцев, объявив, что официально уйдет из музыкальной индустрии.
«Формально сегодня я объявляю о своем уходе из музыки, давая вам свою лучшую постановку, мой лучший концертный тур, и я собираюсь сделать их, празднуя свою 32-летнюю карьеру этим коллекционным произведением под названием «Legendaddy», - сказал он в видео в Instagram
КОГДА ВАШ КОНЦЕРТ В ПЕРУ?
Через официальный сайт Дэдди Янки и в последние несколько секунд его видео в Instagram стало известно, что дата, выбранная для наслаждения его величайшими хитами , будет 18 октября 2022 года.
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