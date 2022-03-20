Критика Джонсона за сравнение ситуации в Украине с Brexit

Лондон, 20 марта Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сталкивается с критикой со стороны различных секторов после сравнения ситуации украинцев, борющихся с российскими атаками, с выбором Великобритании в 2016 году поддержать Brexit. Консервативный политик сделал печальные замечания во время выступления на весеннем съезде партии Тори вчера в английском городе Блэкпул. В своей речи Джонсон заявил, что «инстинкт народа этой страны (Соединенного Королевства), как и людей в Украине, состоит в том, чтобы выбрать свободу», причем голосование в пользу Brexit является «известным недавним примером». «Когда так много британцев проголосовало за Брексит, я не думаю, что это произошло потому, что они отдаленно враждебно относились к иностранцам. Это потому, что они хотели быть свободными делать вещи по-другому и чтобы эта страна могла управлять собой», - сказал он. Сегодня местные СМИ подхватывают шквал критики со стороны различных секторов, обвиняя главу исполнительной власти, например, консерватора лорда Барвела, который напомнил Джонсону, что украинцы «хотят вступить в Европейский союз (ЕС)». Лорд Барвелл, который работал начальником отдела кадров на Даунинг-стрит, резиденции премьер-министра и официальной канцелярии, когда Тори Тереза Мэй принимала решение, пояснил в Twitter, что голосование на европейском референдуме 2016 года «ни в коем случае не сравнимо с тем, чтобы подвергнуть свою жизнь риску» в войне с силами Владимира Путина. Барвелл сделал сравнение уродливым по двум причинам: «из-за того, что голосование на свободном и справедливом референдуме никак не сравнимо с риском жизнью, чтобы защитить свою страну от вторжения», а также потому, что «украинцы борются за свободу вступления в ЕС». Со своей стороны, лидер либерал-демократов Эд Дейви считал Джонсона «национальным позором» и что «сравнение референдума с женщинами и детьми, спасающимися от путинских бомб, является оскорблением для всех украинцев». По мнению лидера Шотландской националистической партии в Вестминстере Яна Блэкфорда, комментарии Джонсона «сравнение ситуации с жизнью и смертью в Украине с Брекстилем являются плохим вкусом и показывают, насколько опасно одержимы тори Брекситом». За пределами этой страны бывший президент Европейского совета Дональд Туск также заявил, что слова британского премьера «оскорбляют украинцев, британцев и здравый смысл». «Борис Джонсон равняется борьбе украинцев за то, чтобы британцы проголосовали за Brexit», - говорит бывший премьер-министр Польши, который до сих пор помнит «энтузиазм (Владимира) Путина и (Дональда) Трампа после референдума». Для бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта сравнение является «безумным».