COVID-19: врач Гарварда предупредил, что 9 из 10 пациентов, интубированных в IMSS, умирают

Гарвардский доктор Лори Энн Хименес-Фыви снова набросилась на главу правительства Мехико (CDMX) Клаудию Шейнбаум за совершенствование стратегии вакцинации против COVID-19 в столице.

Через свой аккаунт в Twitter эксперт обвинила президента в «построении альтернативной реальности» эпидемиологического ландшафта совместно с Зоэ Робледо, директором Мексиканского института социального обеспечения (IMSS).

Об этом Морениста поблагодарила через ту же платформу руководителя и сотрудников института за их присутствие и работу в «самые трудные моменты пандемии», а также в «самые напряженные» дни вакцинации: «Наша вечная благодарность», опубликовал чиновник.

Лори Энн подчеркнула, что чуть более 50% госпитализированных пациентов, но не интубированных, умерли от COVID-19. (Фото: скриншот)

Однако автор книги «Непоправимый ущерб» противоречил Шейнбауму, заявив, что действия IMSS «были ужасными», поскольку 50,5% госпитализированных пациентов с Covid умерли, согласно таблице смертности в различных секторах здравоохранения.

То есть в Мексиканском институте больше всего смертей во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, за ним следует Институт социального обеспечения и услуг для государственных служащих (ISSTE) (40,2%); Министерство здравоохранения - 40 процентов; Секретариат ВМС - 36,5 процента; Petroleos Mexicanos ( Pemex) (35,5 процента), министерство обороны (Седена) (34 процента) и частный сектор (18,7 процента).

Кроме того, врач добавил, что IMSS сообщила о смерти 91,2 процента интубированных пациентов, что делает его единственным сектором, который превышает 90-процентную черту независимо от статуса интубации, в котором находились жертвы.

«В CDMX 1 из 2 пациентов с COVID-19 госпитализирован в IMSS (интубированный и нет), и 9 из 10 интубированных пациентов скончались. Подумайте об этих цифрах», - сказал он.

32 субъекта страны одновременно вернутся к зеленому цвету эпидемиологического светофора. (Фото: REUTERS/Густаво Граф)

Министерство здравоохранения (SSA) сообщило, что эпидемиологическая карта будет перекрашена в зеленый цвет для всех штатов Мексиканской Республики в первый время до сих пор в пандемии COVID-19.

Последним красным (самый высокий риск) был Агуаскальентес два месяца назад, и он единственный, кто вернулся к этому уровню после пяти месяцев стабильности.

Таким образом, окончание «четвертой волны» заражения, вызванной в начале 2022 года и характеризующейся преобладанием варианта Омикрон, официально подтверждено.

Следует отметить, что это последует за мерами, которые были приняты в нескольких демаркациях для снятия в таких случаях, как полное возвращение к деятельности или дополнительное использование масок для лица на открытых пространствах. Несмотря на это, органы здравоохранения подчеркнули важность того, чтобы не терять бдительность и пройти вакцинацию бустерной дозой перед лицом возможного роста.

В связи с сокращением 18 марта SSA сообщило о 4860 новых инфекциях и 125 смертельных случаях в результате COVID-19. Между тем, по всей республике насчитывается около 15 498 активов, причем самые высокие показатели имеют Нижняя Калифорния, Агуаскальентес, Мехико, Тласкала и Колима.

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