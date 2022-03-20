Куртуа: «Мы создали неприемлемый имидж»

Мадрид, 20 марта бельгиец Тибо Куртуа, вратарь «Реала», заверил, что его команда дала «неприемлемый имидж» в разгроме против «Барселоны» (0-4) в классике, в которой он раскритиковал отношение своей команды за «прекращение боя во втором тайме». «Сегодня мы создали неприемлемый имидж для этого клуба. Жертвы есть, но не было замечено, кто играл в четверг, а именно они. Они обнаружили много пробелов. Мы не были компактными, и нам удалось сохранить чистую простыню только некоторое время. В первом голе их ожидали в первом посте, а во втором мы тоже не были очень внимательны. После перерыва мы думаем, что сможем вернуться к матчу, а через десять секунд Ферран остался один против меня...», - анализировал он в Movistar+. Куртуа, который сначала не хотел критиковать тактические решения своего тренера, итальянца Карло Анчелотти, но позже указал в решении уйти без прямой ссылки на отсутствие из-за травмы француза Карима Бензема. «Мы должны говорить о тактике внутри компании. Ни начало, ни второй тайм не вышли... мы должны обсуждать это внутри, а не здесь», - начал он, «Мы играли в Кубке с фальшивой «9» и едва пробили по воротам, а сегодня все было так же. Мы хорошо начали, у нас был шанс с Феде (Вальверде), который был хорош для Марка, но потом мы упали. Во время игры с мячом мы не нашли свободного человека, а ты усложняешь себе задачу. Тогда во втором тайме мы не сможем начать так. Этот щит требует боевых действий, и мы прекратили боевые действия во втором тайме; мы могли уйти с более широким результатом», - добавил он. ШЕФ 1011880 умб/джл