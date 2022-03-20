Коронавирус в Аргентине: зарегистрировано 1227 случаев заражения и 11 смертей, самое низкое число смертей за год

A healthcare worker takes a swab sample from a man to be tested for the coronavirus disease (COVID-19) as people line in the background to be tested, in Buenos Aires, Argentina January 6, 2022. Argentina broke its record for COVID-19 infections on Wednesday, approaching 100,000 daily cases as it faces a third wave of the pandemic. REUTERS/Agustin Marcarian

Министерство здравоохранения страны сообщило в это воскресенье, 20 марта 2022 года, что за последние 24 часа было зарегистрировано 11 смертей от коронавируса, и это самый низкий показатель года . Они также сообщили о 1227 случаях инфицирования. Таким образом, общее число случаев заболевания с начала пандемии выросло до 9 007 753, а смертей - 127 494

После того, как город Буэнос-Айрес объявил, что он прекратит требовать использования маски во всех школах, вчера генеральный директор Культура и образование провинции Буэнос-Айрес Альберто Силеони отметил, что в Буэнос-Айресе «они следуют рекомендациям Федерального совета по здравоохранению (COFESA)» по медицинскому обслуживанию в классе и заявил, что до сих пор «в использовании маски нет ничего нового».

« Я не вмешиваюсь в решения других юрисдикций, мы следуем руководящим принципам COFESA », - сказал министр, когда с ним проконсультировались на Radio Rebelde по поводу решения правительства Буэнос-Айреса снять обязательное ношение маски в школах города Буэнос-Айрес. В этой связи он указал, что на территории Буэнос-Айреса именно Министерство здравоохранения прокладывает путь и что, как орган образования, он «очень доволен маршрутом».

«На данный момент около 1800 школ были вакцинацией для мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 11 лет. На данный момент все профилактические меры проводятся в школах», — добавил Силеони.

В отличие от CABA, который с этого понедельника больше не будет требовать маски для студентов; министр образования Буэнос-Айреса исключил изменения в использовании маски в PBA (Maximiliano Luna)

По данным Федерального совета здравоохранения (COFESA), как комитет экспертов, консультирующий Министерство здравоохранения страны, так и рабочая группа по санитарному просвещению, в работе которой участвуют Панамериканская организация здравоохранения, Аргентинское общество педиатрии и ЮНИСЕФ, рекомендовали продолжение обязательного использования маски, включая школьные учреждения с учетом времени года и возможной сопутствующей циркуляции различных респираторных вирусов .

Силеони также сослался на стратегии, запущенные образовательным портфелем для поощрения восстановления школьного воссоединения учащихся, которые из-за пандемии бросили школу, и утверждал, что поначалу «около 278 000 молодых людей» были вне системы образования и что в настоящее время «существует около 62 000 учащихся в средней школе и 8 000 из них в начальной школе».

«Задача поиска их продолжается, и программа, которая будет называться «Сопровождение к траекториям» и «Пересоединение с полным присутствием», - сказал Силеони и пояснил, что в наши дни они сталкиваются с двумя проблемами: «Те, кто ушел, и те, кто прошел через пандемия, не изучив всего, чему они должны были научиться».

Отвечая на вопрос об оценке школ и Pisa Report, который является международной программой оценки учащихся, Силеони подчеркнул важность «оценки системы образования», но указал, что они не согласны с «консорциумом Пизы из-за бизнеса тестирования, методологических проблем и не беря на себя политическую интерпретацию, которую в конечном итоге дают доказательства».

Что касается Международной программы оценки учащихся (PISA), Силеони подчеркнул важность «оценки системы образования» (Istock)

Министр объявил, что в этом учебном году специальные тесты будут проводиться для учащихся третьего класса, прошедших первый и второй классы во время пандемии, а также для учащихся шестого класса, чтобы узнать, в каком состоянии они поступают в среднюю школу.

В конце интервью Силеони упомянул о подготовке учителей и сказал, что «одним из ключей к правильному функционированию системы образования является передача знаний. «Для этого важна начальная подготовка учителей, а затем постоянное обучение, когда они уже учителя», - сказала она и заверила, что из образовательного портфеля они «много оживляют высшее образование и сейчас мы обсуждаем редизайн учебных программ».





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