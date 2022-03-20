Коронавирус в Аргентине: зарегистрировано 1227 случаев заражения и 11 смертей, самое низкое число смертей за год

Министерство здравоохранения страны сообщило в это воскресенье, 20 марта 2022 года, что за последние 24 часа было зарегистрировано 11 смертей от коронавируса, и это самый низкий показатель года. Они также сообщили о 1227 случаях инфицирования. Таким образом, общее число случаев заболевания с начала пандемии выросло до 9 007 753, а смертей - 127 494
После того, как город Буэнос-Айрес объявил, что он прекратит требовать использования маски во всех школах, вчера генеральный директор Культура и образование провинции Буэнос-Айрес Альберто Силеони отметил, что в Буэнос-Айресе «они следуют рекомендациям Федерального совета по здравоохранению (COFESA)» по медицинскому обслуживанию в классе и заявил, что до сих пор «в использовании маски нет ничего нового».
«Я не вмешиваюсь в решения других юрисдикций, мы следуем руководящим принципам COFESA», - сказал министр, когда с ним проконсультировались на Radio Rebelde по поводу решения правительства Буэнос-Айреса снять обязательное ношение маски в школах города Буэнос-Айрес. В этой связи он указал, что на территории Буэнос-Айреса именно Министерство здравоохранения прокладывает путь и что, как орган образования, он «очень доволен маршрутом».
«На данный момент около 1800 школ были вакцинацией для мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 11 лет. На данный момент все профилактические меры проводятся в школах», — добавил Силеони.
По данным Федерального совета здравоохранения (COFESA), как комитет экспертов, консультирующий Министерство здравоохранения страны, так и рабочая группа по санитарному просвещению, в работе которой участвуют Панамериканская организация здравоохранения, Аргентинское общество педиатрии и ЮНИСЕФ, рекомендовали продолжение обязательного использования маски, включая школьные учреждения с учетом времени года и возможной сопутствующей циркуляции различных респираторных вирусов.
Силеони также сослался на стратегии, запущенные образовательным портфелем для поощрения восстановления школьного воссоединения учащихся, которые из-за пандемии бросили школу, и утверждал, что поначалу «около 278 000 молодых людей» были вне системы образования и что в настоящее время «существует около 62 000 учащихся в средней школе и 8 000 из них в начальной школе».
«Задача поиска их продолжается, и программа, которая будет называться «Сопровождение к траекториям» и «Пересоединение с полным присутствием», - сказал Силеони и пояснил, что в наши дни они сталкиваются с двумя проблемами: «Те, кто ушел, и те, кто прошел через пандемия, не изучив всего, чему они должны были научиться».
Отвечая на вопрос об оценке школ и Pisa Report, который является международной программой оценки учащихся, Силеони подчеркнул важность «оценки системы образования», но указал, что они не согласны с «консорциумом Пизы из-за бизнеса тестирования, методологических проблем и не беря на себя политическую интерпретацию, которую в конечном итоге дают доказательства».
Министр объявил, что в этом учебном году специальные тесты будут проводиться для учащихся третьего класса, прошедших первый и второй классы во время пандемии, а также для учащихся шестого класса, чтобы узнать, в каком состоянии они поступают в среднюю школу.
В конце интервью Силеони упомянул о подготовке учителей и сказал, что «одним из ключей к правильному функционированию системы образования является передача знаний. «Для этого важна начальная подготовка учителей, а затем постоянное обучение, когда они уже учителя», - сказала она и заверила, что из образовательного портфеля они «много оживляют высшее образование и сейчас мы обсуждаем редизайн учебных программ».
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