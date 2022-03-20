Жалоба на Microsoft в Европейскую комиссию за антиконкурентную практику

Три компании подали жалобу в Европейскую комиссию против Microsoft, обвинив американского технологического гиганта в антиконкурентной практике в его облачных сервисах, сообщили AFP из разных источников.

Microsoft «подрывает честную конкуренцию и ограничивает потребительский выбор» на рынке облачных сервисов, говорится в заявлении одной из таких фирм, французской компании OVHcloud, направленном в AFP.

Компании жалуются, что в соответствии с определенными пунктами лицензионных соглашений Microsoft для их служб Office 365 плата будет выше, если программное обеспечение не основано на инфраструктуре Azure, принадлежащей американской группе.

Они также гарантируют ухудшение взаимодействия с пользователем и несовместимость с другими продуктами Майкрософт, если они не работают с Azure.

В заявлении для AFP Microsoft сообщила, что «европейские поставщики облачных услуг создали успешные бизнес-модели с помощью программного обеспечения и сервисов Microsoft» и что у них есть множество вариантов их использования.

«Мы постоянно оцениваем, как наилучшим образом поддерживать наших партнеров и сделать программное обеспечение Microsoft доступным для всех наших клиентов во всех средах, в том числе с другими поставщиками облачных услуг», - добавил он.

Жалоба, о которой впервые сообщила на этой неделе Wall Street Journal, была подана прошлым летом в антимонопольный орган Европейской комиссии.

Microsoft уже стала предметом аналогичной жалобы в начале 2021 года в Европейскую комиссию со стороны другой группы компаний.

Американский гигант получил несколько штрафов от Брюсселя за антиконкурентную практику, связанную с браузером Internet Explorer, операционной системой Windows или правилами лицензирования программ.

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