Колумбия сообщает о 693 новых случаях заражения covid-19 20 марта

Fotografía de archivo en la que se registró a una enfermera al preparar una dosis de una vacuna contra la covid-19, antes de aplicársela a una mujer, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Министерство здравоохранения сообщило в это воскресенье, 20 марта 2022 года, о 542 новых случаях заболевания COVID-19 в Колумбии. За последние 24 часа было обработано 21 368 тестов, из которых 8 394 — ПЦР и 12 974 — антигены.

В докладе также отмечается, что 18 колумбийцев умерли от этой болезни в последний день. Таким образом, с начала пандемии в стране зарегистрировано в общей сложности 139 452 случая смерти от вируса.

Суммируя все цифры, Колумбия достигла в общей сложности 6 081 131 случаев инфицирования, из которых 5669 являются активными случаями и 5 913 303 соответствуют положительным случаям, которым уже удалось преодолеть болезнь.

Отчет о Covid-19 в Колумбии в это воскресенье, 20 марта 2022 года

Что касается регионов с наибольшим количеством зарегистрированных случаев заболевания, то лидирует Богота с 224 инфицированными, за ней следует Кундинамарка с 67 инфекциями и на третьем месте Валье-дель-Каука (57).

Отчет департамента о COVID-19 в Колумбии в это воскресенье, 20 марта 2022 года

В стране насчитывается 299 конгломератов. Территории: Антьокия, Атлантико, Барранкилья, Богота, Бояка, Калдас, Какета, Касанаре, Сесар, Чоко, Кундинамарка, Гуайния Гуавьяре, Уила, Ла Гуахира, Магдалена, Мета, Нариньо, Путумайо, Киндио, Рисаральда, Сукре, Валье-дель-Каука, Ваупес.

Так проходит вакцинация в стране

В последнем отчете Министерства здравоохранения также указывается, что по состоянию на 11:59 пятницы, 18 марта 2022 года, в Колумбии уже было применено 79 665 183 дозы вакцины против covid-19.

Отчет о Национальном плане вакцинации в Колумбии в это воскресенье, 2 числа 2022 года

Согласно тому же отчету, число колумбийцев с полным графиком вакцинации, то есть тех, кто уже получил две дозы биологического препарата, в настоящее время составляет 28 115 233 человека, в то время как 6 290 927 человек были иммунизированы однократными дозами. Кроме того, было применено 9824 856 бустерных доз.

Аналогичным образом, за последний день было применено в общей сложности 107 849 вакцин, из которых 34 357 были сделаны для второй инъекции, а еще 6 123 были однократными.

За последние несколько часов стало известно об изменениях в рекомендациях в плане вакцинации против covid-19, в которые будет включена четвертая доза. Заявление было сделано Герсо Бермонтом, директором по продвижению и профилактике Министерства здравоохранения во время Единого командного пункта.

Таким образом, на сегодняшний день Резолюцией 419 от 2022 года разрешено применение вторых бустеров для пациентов, страдающих аутоиммунными заболеваниями, перенесших трансплантацию или проходящих иммуносупрессивное лечение.

Применение вторых бустеров разрешено «для всех заболеваний, таких как лейкемия, миелома, лимфомы, людей, проходящих химиотерапию, с аутоиммунными заболеваниями, всех тех, кто получает иммуносупрессивное лечение и первичные иммунодефициты», пояснил Бермонт.

Он также уточнил, что эта четвертая доза будет применяться, если лечащий врач сочтет это целесообразным в соответствии со своими медицинскими критериями, добавив, что министерство «не должно ставить барьеры для доступа».

И он уточнил, что «применение второго бустера для населения с конкретными клиническими состояниями по медицинской рекомендации будет сделано через 30 дней после применения их третьей дозы»

Еще одно изменение в руководящих принципах плана вакцинации, объявленного Бермонтом, заключалось в том, что он также одобрил использование гетерологичной вакцинации для завершения графиков, то есть вакцины, отличные от тех, которые применяются в первых дозах, могут использоваться для вторых доз и бустеров.

«Так же, как мы говорили о гетерологичных для подкреплений, гетерологичная вакцинация разрешена, чтобы завершить схемы», - сказал он.

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