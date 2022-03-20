Colo Colo побеждает Палестино и занимает второе место на чилийском турнире

Сантьяго де Чили, 20 марта Коло Коло сумел подняться на второе место в это воскресенье после победы над Палестино со счетом 5:0 в седьмой день чилийского турнира, который возглавляет Кобресал. 14 юнитов покинули начальников, всего два позади своего непосредственного соперника, показав лучшее лицо в Муниципальной де-ла-Цистерна, против палестинца, который не поднял голову с тех пор, как нападающий Хуан Мартин Лусеро забил первый гол в полукруге на 6-й минуте. Аргентинец повторил спустя минуты после резкой коллективной игры альбоса, а третий отвечал за своего товарища по национальности Пабло Солари. Эмилиано Амор занял четвертое место после отличного прострела Лусеро и закрыл счет Кристиана Сантоса за несколько минут до конца матча. Накануне Кобресал обыграл Конкимбо Унидо со счетом 2:1 и завоевал вершину чемпионата благодаря голам полузащитника Франсиско Аларкона и панамского нападающего Сесилио Уотермана во втором тайме. На третьей позиции с тем же счетом (14) и ожидающим матчем находится Нюбленсе. Далее по таблице находится Католический университет, который занимает восьмое место после падения 2-3 до О'Хиггинса, или Универсидад де Чили, на десятом месте после того, как сравнялся со счетом 1:1 перед Курико Унидо, который занимает четвертое место. Завоевав кубок предыдущих четырех чемпионатов, крестоносцы переживают тяжелый период: они далеко от вершины, где они обычно находятся, и всего за семь дней одержали четыре поражения. Взгляд на их следующий поединок, классический университетский поединок против Чилийского университета, состоится 3 апреля. Из 17 клубов Первого дивизиона «Эвертон Винья» все еще ждет встречи в этот день против Audax Italiano в воскресенье вечером, а в понедельник Антофагаста будет соревноваться с Унион Ла Калера и Унион Эспаньола против Нюбленсе. ШЕФ пнм/час