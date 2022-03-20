«CODA» удивляет и побеждает на церемонии вручения премии Hollywood Producers Awards

Лос-Анджелес (США), 20 марта «CODA» удивила, выиграв главный приз Голливудского союза продюсеров (PGA Awards), который был вручен вчера вечером в Лос-Анджелесе (США). Фильм, который после победы на кинофестивале «Сандэнс» начался со скромного выбора в сезоне наград, в итоге выиграл «Силу собаки» как один из главных фаворитов на «Оскар». Это признание, которое добавляет к его недавнему триумфу в наградах Гильдии актеров (SAG Awards), еще больше подтолкнуло к финальному отрезку ценной статуэтки, которая еще не нашла твердой ставки на победу за неделю до победителей Голливудской академии. Другой сильный вариант, «Сила собаки», остался пустым, несмотря на то, что на прошлой неделе были вручены премии BAFTA, Critics Choice и Guild Guild Awards (DGA Awards), которые были вручены режиссеру Джейн Кэмпион. В случае наград Голливудского союза продюсеров (PGA Awards) их цель заключается в признании продюсеров участвующих художественных произведений. Наряду с другими специализированными наградами, они служат компасом для вручения премии «Оскар», поскольку многие из ее избирателей также выбирают категорию, соответствующую их гильдии, на церемонии вручения премии Hollywood Academy Awards. В этом издании восемь из десяти фильмов, номинированных на PGA, также являются кандидатами на премию «Оскар». Все они были выиграны «CODA», дружеским фильмом о дочери глухих родителей, обладающей большим музыкальным талантом, на которую Apple TV+ потратила 25 миллионов долларов после премьеры в Сандэнсе. Со своей стороны, «Энканто», фильм Диснея, вдохновленный магическим реализмом Колумбии, выиграл лучший анимационный фильм у других фаворитов, таких как «Лука» и «Митчеллы против машин», последний победитель премии Annie, анимационной индустрии. В телевизионной секции «Преемственность» снова доминирует в драматическом жанре, в то время как «Тед Лассо» сделал это в комедии, группа, которая уже одержала победу в Эмми. «Мэр из Исттауна» выиграл лучший лимитированный сериал (мини-сериал), «RuPaul's Drag Race» как лучший конкурс и «Лето души» как лучший документальный фильм, тем самым подтвердив его статус фаворита на премию «Оскар». Сезон голливудских наград продолжится в воскресенье гала-концертом профсоюза сценаристов, который завершится вручением Оскара 27 марта.