Лауреано хочет играть рядом с продувкой подвески

МЕСА, Аризона, США (AP) - Как будто он знал, Кристиан Паче остановился перед шкафчиком Рамона Лауреано и начал болтать с центральным полузащитником на этой неделе, перед первой предсезонной игрой Окленда.

Всего за несколько минут до этого Лауреано описала прессе свои замечательные отношения с коллегой Доминиканом Паче, заметной перспективой, которая была частью молодежного пакета, одолженного Атлантой на этой неделе, чтобы выиграть первую звезду бейсмена Мэтта Олсона.

Лауреано и Паче встретились во время перерыва между кампаниями в родном Санто-Доминго. Рейнджеры тренировались вместе, не зная, что станут напарниками. Теперь у них сложились отношения, в которых первым является наставник.

23-летний Паче забросал 27-летнего Лауреано вопросами. Он хотел как можно быстрее адаптироваться к своему новому клубному дому, после шести лет работы в организации Braves.

«Когда он задает мне вопросы, я всегда стараюсь ему помочь», - сказал Лауреано. «Я думаю, что он хочет учиться, как и я в свое время. У вас есть распорядок дня каждый день, поэтому вы привыкаете к своей игре и дню. Он делает это».

В тот же день Лауреано играл на старте в центре поля, учитывая, что ему разрешили участвовать в Лиге кактусов, даже несмотря на то, что он все еще отстранен в общей сложности на 80 игр после положительного результата теста на запрещенный препарат в 2021 году.

Лауреано пропустит первый месяц регулярного чемпионата, пока он заканчивает чистку пенальти.

«Я благодарен, что (Марк) Коцай пришел ко мне и сказал, что играет первый матч», - сказал Лауреано о менеджере, который находится на первом курсе в составе «Атлетикоса».

Со своей стороны Котсай прокомментировал: «Что касается Рамона, то вы знаете, что он любит бейсбол. Очевидно, что его лишили этого своими действиями, но он взял на себя ответственность. Это часть этой культуры и нашей команды».

«По мере того, как мы движемся вперед, мы будем управлять его рабочей нагрузкой, потому что у него есть 27 дней (игры, оставшиеся в его отстранении), как только начнется кампания», - добавил он. «И у вас будет возможность поучаствовать в нескольких играх и сделать достаточно повторений, чтобы быть готовым».