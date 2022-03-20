Бразилец Кардозу побеждает в самом выдающемся событии «Андалусийского солнечного тура»

Кадис (Испания), 20 марта Бразильский гонщик Бернардо Кардосо на спине «Мосито Ван Хет Хеллехоф» одержал в это воскресенье в испанском городе Вехер-де-ла-Фронтера победу на Гран-при Сузуки, самом важном событии шестой недели соревнований «Андалусия Саншайн Тур» прыжки на лошади. Тест, разработанный венесуэльским лидером международного трека Леопольдо Паласиосом, был очень сложным, и только пять из пятидесяти участвующих пар завоевали место в тай-брейке, сообщает организация. Серебряная медаль досталась британке Холли Смит и ее лошади «Фрузелли», последней команде, которая участвовала в тайбрейке, которая собиралась вырвать победу у бразильца, хотя они, наконец, остановили часы за 40,81 секунды, на полсекунды дольше, чем победитель. На третьем месте ирландская наездница Сьюзан Фицпатрик финишировала с лошадью «Вердикт де Кезег». Победившая пара впервые участвовала в 4-звездочном Гран-при после решения Кардосо прыгнуть с «Мосито Ван Хет Хеллехофом». Бразильский олимпиец сделал ставку на этого десятилетнего коня, сына Элвиса Тер Путте, прямого потомка легендарных «Диаманта де Семилли» и «Набаба де Рева» со стороны матери. «Andalucia Sunshine Tour 2022» проведет последнюю неделю соревнований со вторника в рамках соревнований, в которых приняли участие 3500 лошадей и 750 всадников из пятидесяти разных национальностей. Во вторник у молодых лошадей в возрасте пяти, шести и семи лет будет последний шанс добавить семь нулей, которые пройдут в финал, который состоится в следующую среду. ШЕФ 1011383 джсб/сат