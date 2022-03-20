Австралия запрещает экспорт алюминиевой руды в Россию

Сидней, Австралия, 20 марта Правительство Австралии объявило в воскресенье о немедленном запрете на экспорт в Россию алюминиевых руд, включая глинозем и бокситы, и обязалось отправлять Украине больше оружия и гуманитарной помощи. Согласно заявлению, опубликованному премьер-министром Скоттом Моррисоном и другими министерствами, запрет на экспорт направлен на то, чтобы повлиять на производство алюминия в России, которая зависит от Австралии в отношении 20 процентов своего глинозема. Этот новый раунд санкций против Москвы произошел после того, как в пятницу Канберра ввела меры против олигарха Олега Дерипаски, президента российской алюминиевой компании «Русал», владеющей 20-процентной долей в нефтеперерабатывающем заводе Queensland Aluminum Limited в Гладстоне, на востоке Австралии. На прошлой неделе англо-австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto, основной партнер нефтеперерабатывающего завода, обязался разорвать все коммерческие связи с российскими компаниями. Моррисон заявил, что его правительство работает с международными партнерами, чтобы «поставить максимальные затраты, максимальное давление на режим (президента России Владимира) Путина, чтобы он вышел из Украины», имея в виду вторжение российских войск, которое привело к войне в европейской стране. Президент также объявил о поставке в Украину 70 000 тонн энергетического угля и увеличении на 30 миллионов австралийских долларов (22,3 миллиона долларов США или 20,1 миллиона евро) на гуманитарную помощь. Океанская страна также увеличит свой вклад оборонительных материалов военной помощи Украине, включая боеприпасы и бронежилеты, на сумму 21 миллион австралийских долларов (15,6 миллиона долларов США или 14,1 миллиона евро). Австралия, которая уже отправила смертоносную и гуманитарную помощь Украине, ввела санкции против 33 организаций, включая большую часть банковского сектора России и все организации, ответственные за суверенный долг, и запретила поездки примерно 443 людям, включая президента Путина и других российских старших командиров и олигархов, а также членов исполнительной власти и вооруженных сил Беларуси. ШЕФ аус-нк/икс