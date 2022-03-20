Обамеянг: «Когда ты играешь в такой команде, легче»

Мадрид, 20 марта Габонский Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий «Барселоны» с января прошлого года после того, как был свободен после того, как не считал в «Арсенале», забил дубль и дал голевую передачу в победе своей команды 0-4, которой он объяснил свое улучшение в производительности, гарантируя, что ему «легче», когда играя с Барсой. «Мне очень хотелось делать все правильно, как сейчас; это проще, когда ты играешь в команде, которая так играет. Я посвящаю этот матч своим бабушке и дедушке, которых здесь больше нет», - сказал он после игры на Movistar+. «Мы знаем, что будет сложно, но мы были уверены в своей игре и сделали все, чтобы победить в этом матче; это менталитет, который нам нужен для победы в играх. Это хорошо для всей команды. Мы должны продолжать этот путь и будем бороться до конца», - проанализировал он. Обамеянг, который заверил, несмотря на то, что он отстает от «Реала» на 12 очков и на один матч меньше, что будет бороться за чемпионский титул до конца. «Очень рад победе. Сегодня важный день для команды. Приехать сюда (Сантьяго Бернабеу) непросто, и мы выиграли. Будет сложно бороться за титул, потому что у них много очков, но самое главное - оставаться таким», - сказал он. ШЕФ 1011880 умб/джл