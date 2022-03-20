По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва мины при проезде автобуса в Мали

Бамако, 20 марта По меньшей мере семь человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва мины, которая была активирована при проезде автобуса, на котором они ехали по шоссе в районе Мопти в центральной части Мали, сообщили Efe источники безопасности и здоровья. Инцидент произошел вчера в субботу около 15:00 по местному времени между Денга-Оуро и Такуталой на дороге между Конной и Севаре, источники пояснили, что среди раненых есть несколько человек в тяжелом состоянии. Источники подчеркнули, что раненые были госпитализированы в больницу Доло в городе Севаре. Мали переживает сложную ситуацию отсутствия безопасности и политической нестабильности в связи с присутствием джихадистских группировок, которые усиливают свои нападения на гражданское население, малийскую армию, иностранные силы и силы Организации Объединенных Наций. Кроме того, менее чем за год произошло два государственных переворота, после чего начался переходный процесс, который еще не завершился ожиданием всеобщих выборов, которые еще не состоялись. ШЕФ фзб-идентификатор