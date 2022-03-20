По меньшей мере 4 погибших, когда автомобиль наехал на группу на юге Бельгии

Брюссель, 20 марта По меньшей мере четыре человека погибли после того, как протаранили автомобиль в группе, празднующей карнавал сегодня утром в южном бельгийском городе Стрепи-Бракеньи, сообщают франкоязычные сети RTBF и RTL. По данным RTBF, местная полиция снизила первоначально указанную цифру в пять смертей до четырех, а также сообщила о 7 серьезных и 15 легких травмах. Полиция арестовала двух подозреваемых после удара, людей, которые ехали в этом автомобиле. Мэр города Жак Гобер активировал план действий на случай катастрофы. «Автомобиль с превышением скорости наехал на толпу, собравшуюся, чтобы посмотреть, как Жиль забирает. Водитель продолжил свой путь, но мы его перехватили», - сказал олдермен в заявлениях, собранных в газете «Le Soir». По словам очевидцев, около 5.00 (4.00 GMT) автомобиль «из воздуха» наехал на несколько десятков человек, сопровождавших группу Жиля, традиционного персонажа карнавала в Бенше (празднование которого было признано ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия) и других городов на юге Бельгии. Восемь машин скорой помощи прибыли на место, чтобы помочь раненым, а городской спортивный центр был создан как центр неотложной помощи, где ячейка психологов заботится о людях, посещающих этот карнавальный праздник. «Нет слов, это ужас. Прибыв на место происшествия спустя долгое время после катастрофы, увидев, как эти тела разбросаны по дороге, люди страдают... Вы не можете себе представить, что такое может существовать, и, к сожалению, именно это и происходит. Нет слов, это драматично», — сказал Гоберт. Ведущий RTL Фабрис Коллиньон, принимавший участие в торжествах, рассказал, что группа, насчитывающая около 150 человек, по его словам, ехала по городу, как вдруг «мы услышали огромный шум, доносящийся сзади, и машина буквально врезалась в группу людей». «Это была сцена, которую я никогда не ожидал увидеть в своей жизни. Машина ускорилась, и когда мы поняли, что что-то происходит, все были на земле. Люди кричали. Звучала музыка и улыбки, а через три секунды крики. Это было ужасно», - описал он. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден связалась с мэром, среди прочего, чтобы выяснить, можно ли исключить теракт. Прокуратура проведет пресс-конференцию в течение всего утра, чтобы сообщить об этом событии.