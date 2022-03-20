Еще один матч плей-офф Океании отложен из-за COVID

ДОХА, Катар (AP) — Острова Кука стали второй страной, которая участвовала в отборочном турнире чемпионата мира по Океании, матч которого отложен из-за положительных случаев заболевания COVID-19.

Конфедерация футбола Океании сообщила, что матчи между островами Кука и Гаити и Вануату и Соломоновыми островами в группе А не будут проводиться в воскресенье.

ФИФА заявила, что Вануату покинула турнир по нокауту в Дохе, Катар, после того как большинство членов ее команды дали положительный результат на вирус. По данным континентальной конфедерации, «несколько игроков с Островов Кука показали положительные результаты».

Острова Кука дебютировали в четверг, проиграв Соломоновым Островам со счетом 2:0. Матч Вануату против Таити был перенесен.

В первый день Pool B в пятницу Новая Зеландия победила Папуа-Новую Гвинею со счетом 1:0, а Фиджи обыграли Новую Каледонию со счетом 2:1.

Победитель финала Океании, который состоится 30 марта, сыграет в плей-офф в июне против четвертого этапа квалификации КОНКАКАФ. Победитель получит право на чемпионат мира в Катаре, который начнется в ноябре.