Анкара заявила, что Москва и Киев «почти договорились» по 4 из 6 вопросов

Вена, 20 марта Переговоры между Россией и Украиной по поиску выхода из конфликта продвинулись к достижению «почти соглашения» по четырем из шести вопросов, поднятых за столом переговоров, как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. В интервью, опубликованном в это воскресенье газетой Hürriyet, глава турецкой дипломатии подвел итоги своих поездок в Москву и Львов на прошлой неделе, где он встретился со своими российскими и украинскими коллегами Сергеем Лавровым и Димитро Кулебой соответственно. «Наблюдается сближение позиций обеих сторон по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти согласны по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы необходимо решать на уровне руководства», — сказал Чавушоглу. Министр заверил, что в переговорах между делегациями обеих сторон уже пройден долгий путь, но для мира потребуется встреча на высшем уровне, то есть между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако он признал, что прекращение огня необходимо заблаговременно, что Анкара считала возможным. «Если стороны не отступят от своих нынешних позиций, можно сказать, что мы надеемся на прекращение огня. Между лидерами есть открытые каналы. Это уже известно», - сказал он. «Если будет мир, если будет соглашение, они обязательно встретятся (Путин и Зеленский). Они не исключают такой возможности. У них нет негативного отношения к встрече», - добавил он. Чавушоглу не уточнил, по каким вопросам делегаты из Москвы и Киева продвинулись бы на переговорах. В недавнем интервью Hürriyet Ибрагим Калин, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что поднятые на столе вопросы сгруппированы в шесть пунктов, которые он перечислил следующим образом: «1- Нейтралитет Украины (что она не может войти в НАТО), 2 — Разоружение и взаимные гарантии безопасности, 3 — Процесс, который российская сторона называет «денацификацией», 4 — «Устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине», 5 — «Статус Донбасса» и 6 — «Статус Крыма». С начала кризиса Турция, важный партнер НАТО, пытающаяся сохранять нейтралитет перед лицом российского вторжения в Украину, пыталась выступать посредником между двумя странами, поскольку поддерживает важные дипломатические, политические и экономические связи с обеими странами. После встречи Лаврова и Кулебы в Анталии 10 марта Анкара также предложила организовать встречу Путина и Зелинского. «По сей день мы видим, что, в принципе, ни одна из сторон не против (встреча двух лидеров в Турции)», - сказал Чавушоглу, признав, что в настоящее время существуют «другие страны» с аналогичными инициативами. «В конечном счете, важно, чтобы они собрались вместе. Это происходит в Турции или в других местах», — подчеркнул министр.