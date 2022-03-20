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Воскресенье 20 март 2022
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Россия

Алекс Ринс говорит, что это «будет сложный чемпионат» для большого равенства

Newsroom Infobae

20 март 2022

Ломбок (Индонезия), 20 марта испанец Алекс Ринс (Suzuki GSX RR), пятый на Гран-при Индонезии MotoGP, в конце гонки заверил, что в этом году «будет трудным чемпионатом» из-за существующего большого равенства. «Так будет в течение всего года», — настаивал Ринс, который объяснил: «Мы отстаем от первого на восьмой-десять очков, и это ничего, поэтому это будет сложно, это будет очень сложный чемпионат, но я думаю, что мы можем сделать это очень хорошо, и теперь, честно говоря, есть трассы, которые мне очень нравятся, так как это Аргентина, которую мы не посещали много лет, после Техаса; я думаю, что это может быть хороший чемпионат». Алекс Ринс упомянул о проблемах с асфальтом. «Правда в том, что было обидно, потому что трасса невероятная, но я думаю, что большинство гонщиков совсем не довольны асфальтом, камнями и, честно говоря, повезло, что он был в воде, потому что после гонки Moto3 они начали вставать на последнем повороте, не хватало кусков асфальта. И это было сложно, и когда гонка закончилась, я сняла кожаный комбинезон, и вся грудь была забита черной галькой». «Это было сложно, с очень тяжелыми условиями, и, к счастью, было сыро, а не сухо, но мы не должны были быть в такой ситуации. Мы гонщики MotoGP, но этот чемпионат не должен быть в этой ситуации, хотя другого не было, они сделали все возможное с обновлением трассы, но этого было недостаточно, и все», - пояснил гонщик Suzuki. «К счастью, нам удалось взять старт, несмотря на погодные условия. Я старался сделать все, что мог, чтобы финишировать на подиуме, с хорошим стартом, пытаясь догнать Миллера, который был вторым или третьим, я не знаю, и я старался вырваться на максимум, но у меня была серия трудных моментов с передней частью мотоцикла, и я подумал: «Хорошо, Алекс, постарайся ехать немного плавнее», а потом, когда Зарко Я увидел, что у них обоих больше тяги, чем у меня, и поэтому я старался справиться с ситуацией наилучшим образом с мотоциклом, но мы не смогли воспользоваться этой возможностью». ШЕФ СОО/ЕА

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