Группу детей-сирот, заблокированных в клинике в Украине, эвакуировали в пророссийскую зону

Группа детей, в основном сирот, которых заблокировали в клинике украинского портового города Мариуполь, осажденного российскими войсками, была эвакуирована в район, удерживаемый пророссийскими сепаратистами на востоке страны, сообщили в это воскресенье их родственники.

В общей сложности 19 детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет прожили около двух недель в холодном подвале клиники, специализирующейся на лечении заболеваний легких, после того, как российские ракеты упали рядом с помещениями.

Дети проживали в населенных пунктах Донецкой области, недалеко от Мариуполя (юго-восток), и были отправлены в клинику до начала наступления русских войск 24 февраля.

Ольга Лопаткина, опекун шестерых детей, призвала к их эвакуации в Европу, где она сейчас является беженкой.

Но в воскресенье один из них позвонил ей, чтобы сообщить, что их отвезли в Донецк, столицу одной из самопровозглашенных пророссийских повстанческих «республик», рассказала она AFP, пояснив, что детей поместили в больницу.

«Сейчас я не знаю, как их вернуть», - сказала Лопаткина, пояснив, что ни один взрослый не связывался с ней, чтобы сообщить ей о нынешнем местонахождении детей.

Алексей Волощук, родственник сотрудника санатория, который укрылся там на время, прежде чем ему разрешили покинуть Мариуполь, рассказал AFP, что российские солдаты предотвратили его эвакуацию в Запорожье - город, контролируемый украинскими войсками.

АФП не удалось связаться с санаторием, так как в Мариуполе практически отключили все коммуникации.

Большинство детей родом из детских домов Донецкой области, но из той части, которая не подконтрольная сепаратистской Донецкой Народной Республике (ДНР).

Базирующаяся в Женеве благотворительная организация Stop TB сообщила AFP, что обеспокоена судьбой детей, а ее директор пояснила, что она «отчаянно» пытается убрать их из зон боевых действий.

бур-ок/бдс/фио/шт/мб