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Воскресенье 20 март 2022
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Россия

Взгляд на итальянский день

Newsroom Infobae

20 март 2022

Результаты и бомбардиры матчей 30-го тура итальянской футбольной лиги:

- пятница:

Сассуоло 4 Берарди (17 пенальти, 48), Айхан (78), Скамакка (81)

Зеленая Специя 1 (36)

Генуя 1 Портанова (14)

Турин 0

- суббота:

Неаполь 2 Осимхен (52, 63)

Удинезе 1 Деулофеу (22)

Интер 1 Дамфрис (55)

Фиорентина а Торрейра (50)

Кальяри 0

Милан 1 Беннасер (59)

Венецианский союз 0

Сампдория 2 Капуто (24, 38)

(14:00 по Гринвичу) Эмполи

Хеллас Верона

Ювентус

Салернитана

(17:00 по Гринвичу) Рим

Лацио

(19:45 по Гринвичу) Болонья

Аталанта

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