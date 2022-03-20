Взгляд на итальянский день

Результаты и бомбардиры матчей 30-го тура итальянской футбольной лиги:
- пятница:
Сассуоло 4 Берарди (17 пенальти, 48), Айхан (78), Скамакка (81)
Зеленая Специя 1 (36)
Генуя 1 Портанова (14)
Турин 0
- суббота:
Неаполь 2 Осимхен (52, 63)
Удинезе 1 Деулофеу (22)
Интер 1 Дамфрис (55)
Фиорентина а Торрейра (50)
Кальяри 0
Милан 1 Беннасер (59)
Венецианский союз 0
Сампдория 2 Капуто (24, 38)
(14:00 по Гринвичу) Эмполи
Хеллас Верона
Ювентус
Салернитана
(17:00 по Гринвичу) Рим
Лацио
(19:45 по Гринвичу) Болонья
Аталанта
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