Мировой прогноз по Фаренгейту

Мировой прогноз до 12:00 по Гринвичу в субботу 19 марта 2022 г.

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Город/местность, страна; погодные условия в субботу; максимальная температура в субботу (F); минимальная температура в субботу (F); погодные условия в воскресенье; максимальная температура воскресенья (F); минимальная температура воскресенья (F); направление ветра в воскресенье; скорость ветра в воскресенье (MPH); влажность воскресенья (%); вероятность воскресенья количество осадков (%); индекс УФ-излучения в воскресенье.

Абиджан, Берег Слоновой Кости; Несколько часов солнечного света; 89; 78; Облака и солнце; 89; 78; ЮЗ; 10; 77%; 24%; 8

Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты; Ясный и солнечный; 77; 70; Солнечный и Ницца; 82; 67; WNW; 13; 51%; 0%; 9

Алеппо, Сирия; Уточнение; 48; 27; Переменная облачность; 50; 30; NNE; 5; 32%; 3%; 6

Амстердам, Нидерланды; Ясно, солнечно; 55; 37; Некоторые душевые; 49; 34; SSE; 14; 60%; 82%; 3

Якорная стоянка, США; переменная облачность; 41; 27; Облака и солнце; 40; 22; северная широта; 6; 65%; 0%; 2

Алжир, Алжир; Преимущественно облачно; 61; 52; Частично солнечно; 60; 54; ЮВ; 9; 76%; 7%; 6

Ашхабад, Туркменистан; Низкая облачность, холодно; 47; 35; Солнечно, но прохладно; 51; 42; JAN; 7; 62%; 21%; 5

Астана, Казахстан; Туманное солнце; 16; -17; Низкая облачность, холодная; 16; 6; ЮЗ; 8; 96%; 15%; 1

Асунсьон, Парагвай; Несколько прохладнее; 84; 63; Солнечный и приятный; 87; 69; SE; 9; 55%; 4%; 9

Афины, Греция; Облака и солнце холодно; 45; 39; Несколько ливней; 46; 39; NNE; 14; 54%; 97%; 5

Окленд, Новая Зеландия; дождливые периоды; 73; 66; дожди позже; 72; 65; январь; 18; 72%; 100%; 2

Багдад, Ирак; Туманное солнце; 76; 50; Облачно; 65; 47; СЗ; 14; 31%; 7%; 3

Банда Ачех, Индонезия; изолированный шторм; 88; 74; Несколько ливней; 85; 74; S; 6; 81%; 92%; 4

Бангкок, Таиланд; Облака и солнце; 96; 82; Изолированный шторм; 94; 82; S; 9; 61%; 55%; 5

Барселона, Испания; Некоторые душевые; 57; 50; Периоды дождя; 58; 52; ESE; 13; 83%; 99%; 2

Пекин, Китай; Частично солнечно; 45; 30; Частично солнечно; 52; 32; NE; 6; 37%; 44%; 5

Белград, Сербия; Ясно, солнечно; 53; 28; Солнечно, солнечно; 49; 25; SE; 8; 37%; 0%; 4

Бенгалор, Индия; Туманное солнце; 93; 70; Облака и Солнце; 88; 67; Юго-Западный Уэльс; 6; 51%; 50%; 12

Берлин, Германия; Несколько солнечных часов; 52; 33; Ясно и солнечно; 52; 33; Калифорния; 12; 45%; 0%; 3

Богота, Колумбия; Небольшой дождь; 69; 51; Небольшой дождь; 68; 52; ЮВ; 5; 75%; 89%; 11

Бразилиа, Бразилия; Чубаскос; 84; 64; П/Солеадо; 85; 66; Небраска; 7; 51%; 4%; 10

Братислава, Словакия; Солнце, некоторые облака; 52; 29; Много солнечного света; 50; 26; ESE; 11; 36%; 0%; 4

Брюссель, Бельгия; Ясно, солнечно; 56; 36; Частично солнечно; 49; 37; SSE; 5; 56%; 85%; 3

Бухарест, Румыния; Просветление, холодно; 41; 25; Частично солнечно; 45; 29; NNE; 11; 26%; 1%; 3

Будапешт, Венгрия; Солнечно; 52; 27; Солнечно, неумеренно; 50; 26; СВ; 5; 38%; 0%; 4

Буэнос-Айрес, Аргентина; Облачность; 69; 52; Облака и солнце; 70; 56; ENE; 10; 61%; 29%; 5

Пусан, Южная Корея; С дождями; 49; 39; Облака и солнце; 54; 41; СЗ; 7; 56%; 1%; 6

Бужумбура, Бурунди; Облака и солнце; 84; 66; P/Солнечный; 83; 67; NNE; 6; 41%; 55%; 6

Калькутта, Индия; Много солнечного света; 97; 72; Много солнечного света; 94; 74; S; 6; 44%; 0%; 9

Каракас, Венесуэла; Душевые; 87; 68; Несколько душ; 85; 66; ESE; 4; 59%; 85%; 11

Ченнай, Индия; туманное и теплое солнце; 97; 80; туманное солнце; 98; 82; S; 8; 67%; 14%; 11

Чикаго, Соединенные Штаты; Небольшой дождь; 44; 35; Солнечно и теплее; 57; 43; S; 7; 55%; 2%; 5

Мехико, Мексика; P/Soleado; 77; 50; ливни; 75; 54; SSW; 6; 36%; 56%; 10

Кейптаун, Южная Африка; Солнечный и приятный; 90; 65; Солнечный и приятный; 78; 64; SSE; 11; 74%; 1%; 7

Коломбо, Шри-Ланка; несколько душевых; 87; 80; душевые; 87; 80; WSW; 6; 73%; 47%; 12

Копенгаген, Дания; Ясно и солнечно; 49; 35; Солнечно; 46; 37; Калифорния; 11; 53%; 0%; 3

Дакка, Бангладеш; Очень жарко; 101; 72; Туман; 102; 71; ЮЮЗ; 7; 37%; 0%; 9

Дакар, Сенегал; Солнечный и приятный; 75; 63; Солнечный и приятный; 75; 63; N; 13; 79%; 0%; 11

Даллас, США; Теплее; 76; 52; Санни и Ницца; 78; 54; SSE; 11; 35%; 56%; 7

Дар-эс-Салам, Танзания; Пасмурно и тепло; 93; 77; ливни; 93; 77; ЮВ; 8; 66%; 69%; 6

Денвер, США; Частично солнечно; 58; 37; Облака и солнце; 63; 28; WNW; 9; 29%; 65%; 5

Дили, Восточный Тимор; Дождь; 92; 75; Изолированный шторм; 89; 74; SSE; 5; 68%; 63; 12

Дублин, Ирландия; Солнечный; 54; 41; Частично солнечный; 50; 42; SE; 13; 71%; 36%; 3

Душанбе, Таджикистан; Преимущественно облачно; 53; 43; Облака и солнце; 59; 42; СВ; 6; 45%; 17%; 4

Каир, Египет; Солнечный свет 69; 52; Солнце, за которым следуют облака; 65; 53; СВ; 11; 33%; 80%; 6

Ереван, Армения; Вероятность снега; 43; 27; Небольшое количество снега; 34; 25; СВ; 5; 67%; 98%; 1

Стамбул, Турция; Снежные дожди; 36; 32; Невискас; 40; 35; СВ.; 13; 66%; 94%; 3

Стокгольм, Швеция; Солнечный и умеренный; 55; 27; Солнечный; 56; 29; SW; 5; 59%; 0%; 3

Гибралтар, Гибралтар; Облака и солнце; 64; 57; Дождь во второй половине дня; 62; 56; Юго-восток; 25; 81%; 98%; 3

Ханой, Вьетнам; Облака и солнце; 80; 74; Кратковременный шторм; 85; 75; ЮВ; 9; 79%; 46%; 6

Хараре, Зимбабве; Штормы; 68; 55; Штормы; 76; 55; Калифорния; 6; 63%; 51%; 10

Хельсинки, Финляндия; Солнечный свет; 42; 31; Солнце; 49; 29; NW; 7; 64%; 0%; 2

Хошимин, Вьетнам; Облака и солнце; 95; 80; Преимущественная облачность; 93; 80; ЮВ; 8; 60%; 44%; 6

Гонконг, Гонконг; ливни; 82; 69; изолированный шторм; 77; 70; январь; 8; 86%; 64%; 8

Гонолулу, США; Облака и Солнце; 84; 69; Частично солнечно; 84; 69; W; 7; 59%; 31%; 10

Хайдарабад, Пакистан; Солнце и некоторые облака; 97; 78; Облачность; 98; 78; ЮВ; 6; 29%; 6%; 11

Исламабад, Пакистан; Частично солнечно; 85; 64; Туман; 86; 63; NNE; 9; 48%; 1%; 7

Хартум, Судан; Увеличенный облачный покров; 97; 70; Солнечно и теплее; 99; 70; NNW; 10; 9%; 0%; 11

Йоханнесбург, Южная Африка; Частично солнечно; 76; 58; Облачно; 75; 56; E; 4; 56%; 49%; 3

Кабул, Афганистан; Солнечный и умеренный климат; 68; 42; Солнечно и приятно; 64; 42; ЮЮЗ; 6; 29%; 0%; 7

Карачи, Пакистан; Солнечный и жаркий; 96; 75; Туманное солнце; 95; 69; W; 12; 34%; 0%; 9

Катманду, Непал; Туманное солнце; 84; 60; Туманное солнце; 87; 59; Западный Запад; 6; 50%; 3%; 9

Киев, Украина; Солнечно; 43; 25; Солнечно; 47; 30; N; 7; 54%; 1%; 4

Кингстон, Ямайка; С ветром позже; 86; 76; несколько ливней; 87; 75; NNE; 11; 57%; 81%; 9

Киншаса, Демократическая Республика Конго; изолированный шторм; 91; 74; изолированный шторм; 91; 74; W; 5; 66%; 64%; 4

Куала-Лумпур, Малайзия; Облачность; 94; 78; Несколько ливней; 94; 78; Юго-восточная; 5; 68%; 98%; 5

Гавана, Куба; Частично солнечно; 89; 71; Солнечно; 86; 71; JAN; 10; 63%; 56%; 9

Ла-Пас, Боливия; Некоторые дожди; 56; 40; Несколько ливней; 57; 40; Калифорния; 8; 75%; 100%; 9

Лагос, Нигерия; Изолированный шторм; 93; 79; Кратковременный шторм; 92; 80; ЮЗ; 7; 67%; 45%; 12

Лима, Перу; Уточнение; 73; 65; Уточнение; 73; 65; SSE; 7; 76%; 17%; 5

Лиссабон, Португалия; Туманное солнце; 69; 53; Периоды дождей; 62; 53; Калифорния; 12; 84%; 99%; 3

Лондон, Великобритания; Несколько прохладнее; 55; 39; Частично солнечно; 50; 34; SW; 6; 58%; 70%; 3

Лос-Анджелес, США; Клиринг; 69; 52; Солнечный; 75; 52; NNE; 7; 45%; 6%; 6

Луанда, Ангола; Облака и солнце; 87; 78; Переменная облачность; 87; 78; Ю.Ш.; 8; 72%; 66%; 11

Мадрид, Испания; Облака и солнце; 59; 48; Облака и солнце; 59; 51; ESE; 7; 57%; 78%; 2

Мале, Мальдивы; Частично солеадо; 89; 82; Солеадо; 90; 81; ЗНО; 7; 64%; 4%; 12

Манаус, Бразилия; Изолированный шторм; 87; 75; Сильные ливни; 84; 75; SSE; 5; 84%; 98%; 4

Манила, Филиппины; Изолированный шторм; 94; 79; Краткий шторм; 97; 78; E; 7; 51%; 64%; 10

Мельбурн, Австралия; Теплее; 86; 61; Несколько прохладнее; 76; 60; S; 8; 67%; 2%; 3

Майами, США; Краткий шторм; 82; 73; Изолированный шторм; 80; 72; NE; 7; 78%; 75%; 8

Минск, Белоруссия; Солнечно; 45; 25; Солнечно; 48; 30; СЗЗ; 6; 51%; 1%; 3

Могадишо, Сомали; Частично солнечно; 91; 79; Солнечно; 92; 78; ESE; 12; 59%; 1%; 13

Монтевидео, Уругвай; переменный облачный покров; 67; 55; Солнце и некоторые облака; 66; 54; январь; 11; 54; 54; 26%; 6

Монреаль, Канада; умеренный, с дождем; 50; 42; ливни и мороси; 47; 34; ЗЗН; 5; 71%; 78%; 1

Москва, Россия; Светлый и солнечный; 39; 27; Солнечный; 44; 37; WNW; 7; 70%; 1%; 3

Мумбаи, Индия; P/Солеадо; 90; 80; Соль парциал; 92; 79; WNW; 8; 56%; 0%; 6

Найроби, Кения; Облака и солнце; 84; 60; Частично солнечно; 86; 60; NE; 10; 47%; 15%; 14

Никосия, Кипр; ливни; 51; 39; Облачно; 51; 36; N; 8; 35%; 3%; 3

Новосибирск, Россия; Низкий облачный покров; 24; 12; Низкий облачный покров; 23; 11; ЮЮЗ; 13; 80%; 14%; 1

Нью-Дели, Индия; Очень жарко; 97; 72; Туманное солнце; 98; 70; W; 6; 43%; 0%; 8

Нью-Йорк, США; Рассеивающий туман; 63; 51; Частично солнечно; 58; 43; NW; 18; 50%; 27%; 3

Осака, Япония; дожди позже; 53; 40; Облака и солнце; 53; 40; NNE; 8; 51%; 26%; 4

Осло, Норвегия; Солнце; 47; 23; P/Солнечно; 47; 23; S; 4; 75%; 0%; 2

Оттава, Канада; дождливые периоды; 45; 40; Невискас; 45; 31; ЗНО; 14; 72%; 61%; 1

Паго-Паго, Американское Самоа; переменный облачный покров; 93; 80; Солнце и некоторые облака; 92; 79; E; 12; 63%; 66%; 6

Панама, Панама; P/Солнечный; 91; 75; Изолированный шторм; 90; 76; NNW; 11; 67%; 65%; 6

Парамарибо, Суринам; Чубаскос; 87; 75; Чубаскос; 84; 74; Е; 8; 77%; 66%; 7

Париж, Франция; P/Солнечно; 60; 36; Небольшой дождь; 55; 44; SSE; 6; 55%; 58%; 3

Перт, Австралия; Клиринг; 86; 68; Несколько ливней; 83; 65; S; 11; 63%; 64; 7

Пномпень, Камбоджа; изолированный шторм; 92; 79; Кратковременный шторм; 93; 79; Калифорния; 6; 64%; 55%; 6

Прага, Чешская Республика; Облака и солнце; 49; 34; Ясно, с солнцем; 53; 30; ESE; 12; 29%; 0%; 4

Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея; Частично солнечно; 93; 76; Изолированный шторм; 91; 75; E; 10; 73%; 68%; 11

Порт-о-Пренс, Гаити; Солнечный; 96; 68; Солнце; 91; 68; ЮВ; 7; 50%; 30%; 10

Пхеньян, Северная Корея; Невискас; 43; 27; Солнечный, Солнечный; 47; 22; WNW; 11; 58%; 1%; 5

Кито, Эквадор; ливни; 64; 53; периоды дождей; 64; 53; ESE; 8; 75%; 99%; 5

Рабат, Марокко; Частично солнечно; 72; 54; Частично солнечно; 67; 51; SW; 10; 78%; 70%; 6

Ресифи, Бразилия; Солнечный свет; 87; 75; Частично солнечно; 88; 77; Калифорния; 7; 68%; 57%; 12

Ньюьявик, Исландия; Лювия; 39; 34; Уровень Невиски; 38; 32; ЮВЕ; 9; 72%; 72%; 2

Эр-Рияд, Саудовская Аравия; солнечно и теплее; 80; 60; Ясно, с солнцем; 86; 67; SSE; 8; 7%; 0%; 9

Рига, Латвия; Облака и солнце; 42; 29; Некоторый туман; 49; 32; СЗ; 4; 62%; 0%; 3

Рио-де-Жанейро, Бразилия; P/Солнечный; 95; 79; Изолированный шторм; 89; 75; S; 10; 65%; 98%; 7

Рим, Италия; P/Облачно; 60; 44; Некоторые дожди; 58; 39; S; 7; 48%; 94%; 5

Сент-Джон, Антигуа и Барбуда; Душ; 84; 74; Солнце; 83; 74; Январь; 14; 65%; 27%; 11

Сан-Франциско, США; Некоторые душевые; 59; 44; P/Sunny; 63; 47; WNW; 11; 57%; 2%; 5

Сан-Хосе, Коста-Рика; изолированный шторм; 78; 64; изолированный шторм; 81; 65; январь; 13; 65%; 65%; 11

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико; С ранним ветром; 82; 75; ливни; 83; 73; Калифорния; 14; 68%; 45%; 10

Санкт-Петербург, Россия; Клиринг; 39; 32; Солнечно; 38; 29; W; 14; 79%; 0%; 2

Сан-Сальвадор, Сальвадор; несколько душевых; 74; 65; душевые; 80; 65; NNW; 7; 71%; 85; 11

Сана, Йемен; Р/Солнечно; 75; 53; Частично солнечно; 74; 56; ЮВ; 6; 28%; 5%; 11

Сантьяго-де-Чили, Чили; Облачно; 81; 56; Уточнение; 78; 54; ЮЮЗ; 5; 27%; 3%; 6

Санто-Доминго, Доминиканская Республика; Солнечный; 86; 70; Много солнечного света, приятного; 86; 68; NNE; 7; 74%; 44%; 10

Сан-Паулу, Бразилия; Туманное солнце; 68; 54; Дождь днем; 66; 51; ESE; 10; 71%; 94%; 2

Сиэтл, США; ливни и моросящий дождь; 46; 39; дожди; 48; 44; S; 8; 70%; 97%; 1

Сеул, Южная Корея; Невискас; 45; 30; Облака и Солнце; 47; 26; СЗ; 7; 63%; 3%; 3

Шанхай, Китай; ливни и моросящий дождь; 55; 45; ливни и моросящий дождь; 48; 45; январь; 9; 81%; 96%; 2

Сингапур, Сингапур; Облачно; 91; 80; Уточнение; 89; 80; E; 6; 70%; 89%; 5

София, Болгария; Частичное солнце, холод; 39; 18; Солнечный, холодный; 40; 22; SE; 9; 44%; 2%; 5

Сидней, Австралия; Дождь; 72; 64; Солнце; 75; 65; S; 9; 62%; 6%; 7

Тайбэй, Тайвань; Облака и солнце тепло; 73; 67; Дождь; 83; 67; SW; 7; 63%; 70%; 7

Таллинн, Эстония; Уточнение; 38; 32; Соль; 44; 30; W; 10; 74%; 0%; 2

Ташкент, Узбекистан; Преимущественная облачность; 44; 33; Несколько солнечных часов; 50; 36; JAN; 5; 61%; 4%; 5

Тегеран, Иран; Частично солнечно; 57; 45; Некоторое солнце; 64; 52; NNE; 7; 21%; 27%; 6

Тель-Авив, Израиль; Облака и солнце; 62; 51; Переменная облачность; 56; 48; СВ; 12; 42%; 30%; 7

Тбилиси, Грузия; Вероятность снега; 40; 31; Вероятность снега; 36; 31; E; 6; 89%; 100%; 1

Тирана, Албания; Соль; 62; 35; Много солнечного света; 59; 31; E; 5; 32%; 0%; 5

Токио, Япония; Некоторые душевые; 65; 45; Солнечно; 56; 44; NNW; 10; 47%; 57%; 6

Торонто, Канада; Небольшой дождь; 49; 37; Невискас; 48; 34; З; 14; 68%; 61%; 2

Триполи, Ливия; Ветреный; 70; 55; Ранний дождь; 61; 51; E; 19; 69%; 94%; 2

Тунис, Тунис; Дождь с бризом; 59; 52; Ливни; 58; 45; ESE; 12; 71%; 62%; 6

Улан-Батор, Монголия; Метель; 28; -7; Солеадо; 28; -1; Е; 9; 45%; 1%; 4

Ванкувер, Канада; Ливни; 49; 39; Дождливый; 48; 41; ЮВ; 6; 62%; 100%; 1

Варшава, Польша; Солнечно; 49; 25; Ясно, с солнцем; 50; 26; ЮВ; 7; 42%; 0%; 3

Вена, Австрия; Облака и Солнце; 53; 32; Ясно с солнцем; 50; 32; ЮВ; 10; 37%; 0%; 4

Вьентьян, Лаос; Очень жарко; 91; 76; Осветление; 95; 76; NNW; 5; 54%; 90%; 4

Вильнюс, Литва; Солнечный; 49; 24; Солнечный; 51; 28; СЗЗ; 5; 49%; 1%; 3

Веллингтон, Новая Зеландия; Солнце за облаками; 61; 55; Клиринг; 70; 60; Январь; 8; 70%; 28%; 2

Джакарта, Индонезия; С ветром позже; 91; 77; Дождь; 92; 76; ЮЗ; 8; 72%; 78%; 5

Янгон, Мьянма; Некоторое солнце; 99; 79; Солнечно; 93; 79; ЮЗ; 7; 49%; 25%; 11

Джидда, Саудовская Аравия; Солнечный и приятный; 85; 75; Туманное солнце; 85; 74; N; 9; 54%; 2%; 8

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