Какую роль играют криптовалюты в войне в Украине?

В Украине криптовалюты играют невиданную ранее роль, позволяя правительству собрать миллионы долларов для финансирования мер реагирования на вторжение России.

Почему Украина выбрала криптовалюты и как это изменит еще очень молодой сектор?

— Сколько криптовалют они собрали? -

С первых часов конфликта украинское правительство открыло криптовалютные адреса и кошельки, которые позволяли ему напрямую получать эти децентрализованные валюты.

Любой, у кого есть криптовалюта, может отправить их на эти адреса. С тех пор средства не перестают поступать в биткойны, эфириум или также tether, стабильную валюту, связанную со стоимостью доллара.

На данный момент более 100 миллионов долларов было привлечено правительством или «Криптофондом для Украины», созданным ведущей украинской платформой сектора Kuna, а затем объединенным с государственным портфелем.

«Мы по-прежнему собираем криптовалюты и тратим их на покупку пайков» для солдат, «бронежилетов или шлемов», — объясняет AFP Майкл Чобанян.

В 37 лет создатель и владелец платформы Kuna теперь занимается исключительно сбором криптовалютных средств для правительства.

- В чем преимущества пожертвований в криптовалюте? -

Средства, собранные в криптовалютах, минимальны по сравнению с миллиардами помощи, разблокированной Соединенными Штатами, Европейским союзом или крупными международными организациями, но они позволяют привлекать частных лиц.

По оценкам американского агентства «Благодарный блок», который распространяет криптовалюты для Украины по всему миру, это «вариант, который молодые доноры все чаще используют для поддержки множества причин».

А в Украине граждане могут видеть в криптовалютах защиту от обесценивания своей национальной валюты — гривны.

Хотя центральному банку до сих пор удавалось остановить крах, вторжение и его последствия могут привести к потере стоимости.

Используя стабильные криптовалюты с привязкой к доллару, такие как вышеупомянутый трос, также называемый «стейблкоинами» (стейблкоины), доноры предотвращают подверженность своих вкладов колебаниям на валютном рынке.

Еще одним преимуществом этого типа валюты является скорость перевода. Если банковская транзакция между двумя странами может занять 24 часа, переводы в криптовалюте обычно занимают менее часа.

— А какие неудобства? -

В секторе, который все еще находится в стадии строительства, эти пожертвования имеют свою отрицательную сторону.

Украинский министр цифровой индустрии хотел наградить доноров символической криптовалютой, созданной по этому случаю, но ему пришлось уйти в отставку.

Однако некоторые анонимные люди воспользовались этим, чтобы распространить фальшивую версию этой валюты, чтобы собрать часть средств на военные действия.

«В правительстве не хватало общения», объясняет Чобанян, который сейчас тесно сотрудничает с министерством. «Это был первый день войны», - говорит он.

В то же время поощрение использования этих цифровых валют может в конечном итоге обернуться против правительства, если украинцы начнут развертывать параллельную денежную систему.

Кроме того, по данным кабинета Chainalysis, транзакции в Восточной Европе особенно высоки по адресам за пределами региона, «что может указывать на незаконный отток средств» и возможное налоговое мошенничество, по их оценкам.

- К каким последствиям это может привести? -

Несмотря на конфликт, Чобанян уверен в себе. «Когда мы выиграем войну, мы восстановим Украину с помощью технологии блокчейн», которая лежит в основе криптовалютных бирж.

Это амбициозная цель, но она имеет некоторую основу.

Президент Владимир Зеленский в среду легализовал криптовалюты и дал законодательную базу для платформ и пользователей, которые до сих пор двигались в параллельной экономике.

А за пределами своих границ конфликт «заставляет правительства развивать понимание криптовалют и их нормативной базы».

«Мы надеемся, что это приведет к проведению пропорциональной и эффективной политики регулирования», — говорит AFP Кэролайн Малкольм из Chainalysis.

В США президент Джо Байден в начале марта приказал Министерству финансов изучить вопрос создания «цифрового доллара» и призвал несколько государственных учреждений выявлять и бороться с множеством рисков, связанных с криптовалютами.

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