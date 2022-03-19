Что ждет сборную Мексики во время последних отборочных матчей чемпионата мира

Jul 3, 2021; Los Angeles, CA, USA; Mexico forward Hirving Lozano (22) moves the ball in the second half against Nigeria during a MexTour game at Los Angeles Memorial Coliseum. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Последняя треть матчей прошла в отборочных матчах Кубка мира Конкакаф, а вместе с ней и последний вызов сборной Мексики в текущем процессе. Херардо Мартино опубликовал список игроков, которые ему понадобятся для игр против США, Гондураса и Сальвадора в поисках билета на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Приближается финал восьмиугольного финала, и пока ничего не решено, хотя некоторые команды уже уходят из остальной группы: Канада, США и Мексика. На кону осталось распределить девять единиц, однако три команды формируются, чтобы занять позиции прямой квалификации на высшую футбольную ярмарку.

До начала боевых действий тройка занимает третье место в турнирной таблице с 21 очком (связанная с американцами, но с меньшим количеством голов в пользу), на четыре больше, чем ее ближайшая преследуемая, Панама, и на четыре меньше, чем лидер таблицы, Канада. Помните, что Конкакаф распределяет три с половиной места на чемпионате мира.

Архивная фотография тренера мексиканской футбольной команды Херардо Мартино во время пресс-конференции в Мехико (Мексика). EFE/Сашенька Гутьеррес

Миссия национальной сборной под руководством Tata Martino заключается в том, чтобы победить двух из трех близких соперников, чтобы получить билет. Первым соперником станут Соединенные Штаты в четверг, 24 марта, в 20:00 часов на корте Estadio Azteca. Ансамбль Баррас-и-лас-Эстрельяс стоит на той же панораме, что и мексиканский.

Следующее и предпоследнее обязательство в отборочном турнире означает, что Мексика посетит Центральную Америку, чтобы встретиться с Гондурасом на Олимпийском стадионе Metropolitan в городе Сан-Педро-Сула. Это чрезвычайно сложное место для команд, но в этом выпуске catrachos едва добавили юнита дома.

Игра запланирована на 17:05 в воскресенье, 27 марта. На данный момент Гондурас является единственной командой, которая официально вышла из борьбы за путевку в Катар 2022 года.

Наконец, Tri завершит цикл нокаута против Сальвадора. В последний день очень вероятно, что статус центральноамериканцев будет ликвидирован (ничья, поражение или то, что Панама имеет два очка, выбивает их из строя). Таким образом, игра будет иметь больше понятия об обязательствах. Сценой станет Колосс Святой Урсулы 30 марта в 19:05.

Мексиканская футбольная команда встретится с Панамой в третий день отборочного турнира чемпионата мира по футболу, который отправится в Катар 2022 года (Фото: Twitter/ @miseleccionmx)

Именно тогда перед американцами все можно определить. Риск остаться в стороне от Мексики — это катастрофический сценарий, когда она не набирает очки и Панама и Коста-Рика одержат три победы подряд.

Вратари: Гильермо Очоа (Клуб Америка), Родольфо Кота (Леон клуб), Джонатан Ороско (клуб Тихуана) и Альфредо Талавера (Пумас).

Защитники: Хорхе Санчес (Клуб Америка), Йохан Васкес (Дженоа), Херардо Артеага (Генк), Джулиан Араухо (Лос-Анджелес Гэлакси), Хесус Галлардо (Монтеррей), Сезар Монтес (Монтеррей), Исраэль Рейес (Клуб Пуэбла), Нестор Араухо (Реал Клуб Сельта де Виго) и Хесус Ангуло (Тайгерс).

Полузащитники: Эдсон Альварес (Аякс), Эктор Эррера (Атлетико Мадрид), Карлос Родригес (Круз Азуль), Луис Ромо (Монтеррей), Родольфо Писарро (ФК Монтеррей), Эрик Агирре (ФК Монтеррей), Эрик Гутьеррес (ПСВ Эйндховен) и Диего Лайнес Лейва (Реал Бетис Баломпи).

Нападающие: Генри Мартин (Клуб Америка), Сантьяго Хименес (Синий крест), Уриэль Антуна (Синий Крест), Алексис Вега (Гвадалахара), Хирвинг Лозано (Наполи), Хесус Мануэль Корона (Севилья) и Рауль Алонсо Хименес (Вулверхэмптон Уондерерс).

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