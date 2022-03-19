смотреть гол перу спорт cristal vs carlos stein смотреть в прямом эфире лига 1 дата 7 когда расписание матчей где и как смотреть трансляцию ТВ ссылка спасибо

Спортинг Кристал против Карлоса Штейна LIVE: небесная команда встретится с командой «Карлист» в это воскресенье, 20 марта, на 7-й день турнира по апертуре Лиги 1 и на стадионе Сезара Флореса Маригорды в Ламбайеке. Вот все подробности.

Спортинг Кристал выходит в матч с Карлосом Штейном после четырех игр без поражений, с двумя победами и двумя ничьими. Тем не менее, он остался со вкусом последней ничьей (2-2) против Академии Кантолао на стадионе Альберто Галлардо после победы со счетом 2:0 до 83 минуты. Кроме того, другая ничья также была дома против Мелгара (2:2). Таким образом, он перестал набирать четыре очка дома.

Спортинг Кристал уже провел соответствующую дату в Лиге 1. Он сыграл пять игр и выиграл две победы, две ничьи и одно поражение, набрав восемь очков и заняв 8-е место в турнирной таблице турнира Apertura. На данный момент небесная команда сохраняет разницу в семь очков по сравнению с лидером Alianza Atlético de Sullana.

Карлос Стайн ведет к матчу со Sporting Cristal с необходимостью набирать очки, чтобы выйти из нижней части таблицы. Северная команда набрала четыре очка в результате ничьей против ADT в дебюте и своего единственного триумфа против Университарио де Депортес дома в Ламбайеке. В последнем матче они проиграли Карлосу А. Маннуччи в Трухильо со счетом 1:0.

Тренеру Роберто Москере придется заново собрать свою стартовую команду из-за вынужденного отсутствия Кристофера Гонсалеса, Орасио Калькатерры, Йошимара Йотуна и Хилмара Лоры, отсутствующего из-за вызова в сборную Перу для проведения матчей отборочных турниров Катара-2022.

Селеста DT представила две новые функции в составе команды, которая отправилась в Ламбайеке на поединок с Карлосом Стейном: эквадорский Хуан Санчес и Бенджамин Вильяльта. С другой стороны, в линию полузащитников Мартина Тавары вернется стартовая команда, а атака будет проходить с Ирвеном Авилой и Перси Лайзой. Форвард Джон Хайро Москера не примет участия в матче, потому что все еще восстанавливается после травмы.

«Мы работали над тем, чтобы каждый взял на себя ответственность за выполнение своих обязанностей. Я думаю, что мы готовы сыграть хорошую игру, нам нужно добавить визит, так как мы набрали четыре очка дома, поэтому мы должны победить, чтобы восстановить позиции и очки, которые мы потеряли дома», сказал небесный стратег Роберто Москера в связи с матчем Спортинг Кристал против Карлоса Штейна на конференции прессы.

Тренер Карлоса Стайна Джахир Бутрон не сможет рассчитывать на одного из своих эталонных игроков в защите. Эквадорский защитник Джонни Мена отстранен из-за желтых карточек и Педро Рекена стал бы его заменой.

Спортинг Кристал против Карлоса Штейна LIVE: они играют в Ламбайеке за Лигу 1 (Фото: @ClubSCristal)

ВОЗМОЖНЫЕ СОСТАВЫ СПОРТИНГ КРИСТАЛ ПРОТИВ КАРЛОСА ШТАЙНА

Спортинг Кристал: Дуарте, Мадрид, Чавес, Мерло, Лойола, Соса, Кастильо, Тавара, Гримальдо, Авила и Лиза.

Карлос Стайн: Гойонече, Рекена, Салас, Рабанал, Месонес, Молина, Аточе, Рамос, Такеучи, Дворцы и законы

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ СПОРТИНГ КРИСТАЛ - КАРЛОС ШТАЙН

- Перу/13:00

- Мексика/ 12:00

- Соединенные Штаты (Майами) /13:00

- Колумбия/ 13:00

- Эквадор /13:00

- Венесуэла/13:00

- Боливия/14:00

- Парагвай/15:00

- Уругвай/15:00

- Чили/15:00

- Аргентина/15:00

- Бразилия/ 15:00

- Испания/ 19:00

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ СПОРТИНГ КРИСТАЛ - КАРЛОС ШТАЙН

30/10/20 Спортинг Кристал 1-0 Карлос Стайн

07/03/20 Спортинг Кристал 0-1 Карлос Стейн

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