Верстаппен: Это был не фантастический день, но и не так уж и плохо

Sports Writing, 19 марта голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), последний чемпион мира Формулы-1, который стартует вторым в это воскресенье на Гран-при Бахрейна, заявил после квалификации в субботу на трассе Сахир, что «это был не фантастический день», но «ни то, ни другое» не было «так плохо». «Я не знаю, как объяснить, что произошло; Q2 (второй раунд квалификации), но в третьем квартале (третьем) нам не хватило баланса», - прокомментировал Верстаппен, 24, 20 раз побеждавший в высшей категории, десять из них в прошлом году. «Все пошло неплохо, думаю, это был хороший день, хорошее начало. Это был не фантастический день, но и не так уж и плохо», сказал «Безумный Макс», который стартует с первого ряда в это воскресенье в первой гонке сезона вместе с монегаском Шарлем Леклерком (Ferrari), который будет делать это с «шеста». «Очевидно, что есть что проанализировать. Здесь мы хотели преуспеть в «quali», но вы также хотите преуспеть в гонке, и шины и управление ими будут иметь большое значение», — сказала молодая голландская звезда. «Я думаю, что у нас будет хороший бой с (монегаском) Шарлем Леклерком и (испанцем) Карлосом Сайнсом», товарищем по команде бывшего в Феррари, которые стартуют третьим в это воскресенье в Сахире. ШЕФ арх/изм