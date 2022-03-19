США блокируют россиян на границе, принимают украинцев

ТИХУАНА, Мексика (AP) — Около трех десятков россиян, ищущих убежища, не смогли въехать в Соединенные Штаты из Мексики в пятницу, в то время как группа украинцев пересекла границу после предъявления паспортов.

Сцена отражает молчаливое, но недвусмысленное изменение отношения к россиянам и украинцам, которые въезжают в Мексику в качестве туристов и летят в Тихуану в надежде въехать в Соединенные Штаты за возможностью получить убежище.

Русские — 34 человека по состоянию на пятницу — несколько дней разбили лагерь перед самым оживленным пограничным переходом США с Мексикой, через два дня после того, как муниципальные власти Тихуаны любезно попросили их покинуть страну.

Русские сидели на ковриках и одеялах, смотрели на свои смартфоны, разговаривали и ели закуски, рядом с ними спальные мешки и детские коляски. Постоянный поток прохожих проходил мимо него, чтобы пересечь границу. Пять девушек сидели в группе и разговаривали, некоторые держали в руках чучела животных.

Несколькими днями ранее некоторым россиянам разрешили въехать в Соединенные Штаты на пограничном переходе Сан-Исидро, а некоторым украинцам не разрешили. Но к пятнице россияне оказались теми, кто не смог дозвониться, а украинцы были допущены после короткого ожидания.

«Очень трудно понять, как они принимают решения», - сказала 40-летняя россиянка Ирина Золинка, которая на ночь разбила лагерь со своей семьей из семи человек после прибытия в Тихуану в четверг.

Эрика Пиньейру, директор по судебным спорам и политике активистской группы Al Otro Lado, заявила, что Соединенные Штаты начали принимать всех украинцев во вторник через гуманитарное разрешение на один год, одновременно блокируя всех россиян. Официального объявления не было.

В меморандуме от 11 марта, опубликованном в четверг, Министерство внутренней безопасности сообщило пограничным властям, что украинцы могут быть освобождены от широких ограничений на предоставление убежища, предназначенных для предотвращения распространения COVID-19. Он сказал, что решения об украинцах будут приниматься в каждом конкретном случае, но не упомянул русских.

«Министерство внутренней безопасности признает, что неоправданная агрессивная война России против Украины создала гуманитарный кризис», — говорится в меморандуме.

Российские мигранты в Тихуане сидели рядом с сотнями пограничников, ожидающих пересечения границы, идущих в направлении Сан-Диего. Линия двигалась плавно.

32-летний российский мигрант, который оставался на пограничном переходе с момента прибытия в Тихуану пять дней назад с женой, не захотел уезжать, опасаясь упустить внезапную возможность.

Через несколько часов после прибытия мигрант, назвавшийся лишь Марком, опасаясь, что его семья в России пострадает от репрессий, увидел, что трем россиянам разрешили проехать в США. Через шесть часов власти США вернули ему паспорт и заявили, что принимают только украинцев.

«Украинцы и россияне страдают из-за одного человека», — сказал Марк, имея в виду президента России Владимира Путина. Марк бежал вскоре после вторжения России в Украину.

Власти США высылали мигрантов более 1,7 миллиона раз с марта 2020 года, не предоставляя им возможности получить убежище, в соответствии с широкими полномочиями по предотвращению распространения COVID-19. Но это положение общественного здравоохранения, известное как раздел 42, редко применяется к мигрантам некоторых национальностей, высылка которых затруднена по финансовым или дипломатическим причинам.

Однако, чтобы подать прошение о предоставлении убежища, мигранты должны быть найдены на территории США, и власти препятствуют их проезду, кроме тех, кто хочет въехать.

Еще до российского вторжения в Соединенные Штаты наблюдалось увеличение числа русских и украинцев, заинтересованных в получении убежища, большинство из которых пытались проникнуть через официальные пограничные переходы Сан-Диего, а не незаконно пересекать пустыни и горы.

Более 1500 украинцев въехали в Соединенные Штаты через мексиканскую границу с сентября по февраль, согласно данным Управления таможенной и пограничной охраны (CBP), что примерно в 35 раз больше, чем 45 украинцев, которые пересекли этот же период годом ранее.

Украинцам, которые могут добраться до территории США, практически гарантирована возможность ходатайствовать о предоставлении убежища. Только четыре из 1553 человек, въехавших в период с сентября по февраль, были исключены из страны в соответствии с постановлением об общественном здравоохранении, которое позволяет Соединенным Штатам высылать мигрантов без возможности доступа к гуманитарной защите.

Число российских просителей убежища, въезжающих в Соединенные Штаты по суше из Мексики, превысило 8600 человек с сентября по февраль, что примерно в 30 раз больше, чем 288 человек, которые сделали то же самое годом ранее. Все, кроме 23, были привлечены к ответственности в соответствии с законами, позволяющими им просить убежища.

Мексиканские власти с подозрением относятся к мигрантам, спящим на границе. В прошлом месяце они демонтировали огромный лагерь в Тихуане с палатками и брезентом, который блокировал коридор для перехода в Сан-Диего.

Желая предотвратить создание еще одного лагеря, муниципальные власти распространили в среду письмо с просьбой к мигрантам покинуть места, где они разместились, по соображениям здоровья и безопасности, и предложили им бесплатное жилье, если у них нет денег на оплату гостиницы.