В Уругвае зарегистрировано 1863 новых случая заболевания COVID-19 и семь смертей

Монтевидео, 18 марта, Уругвай зарегистрировал в эту пятницу 1863 новых случая заражения COVID-19 в день, когда умерли семь человек с диагнозом коронавирус SARS-CoV-2, согласно ежедневному отчету Национальной системы чрезвычайных ситуаций (Синае). Из 12 220 анализов, проведенных в течение дня, 1863 показали положительные результаты, поэтому в Уругвае было зарегистрировано 872 938 случаев с момента объявления чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в южноамериканской стране из-за появления первых случаев 13 марта 2020 года. Из этого числа 10 196 человек — это люди, страдающие этим заболеванием, и 52 из них находятся в центрах интенсивной терапии (CTI). С другой стороны, в этот день погибло семь человек, поэтому общее количество смертей от covid-19 увеличилось до 7 127. Уругвай сталкивается со второй волной COVID-19 после того, как в декабре был обнаружен омикронный вариант коронавируса SARS-CoV-2, что увеличило число инфекций и смертей от этой болезни. Что касается вакцинации, то, согласно веб-монитору, разработанному Министерством здравоохранения (MSP), до 19 часов 22 часа (22,22 по Гринвичу) в эту пятницу 2 825 439 человек (79,75% населения) завершили свой график иммунизации китайских фармацевтических компаний Sinovac, англо-шведской AstraZeneca и American Pfizer с двумя дозами. Кроме того, 142 970 человек были привиты только первой дозой, а 2 125 675 человек получили бустерную дозу.