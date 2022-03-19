Укаяли: АЭС захватила и уничтожила боливийский наркоплан на тайной взлетно-посадочной полосе

В эту субботу, 19 марта, Национальная полиция Перу (PNP) захватила самолет из Боливии, который использовался для перевозки наркотиков. Автомобиль был брошен на тайной взлетно-посадочной полосе, построенной в районе Куримана в провинции Падре-Абад, область Укаяли.

Полиция обнаружила судно благодаря обширной разведывательной работе, проведенной Отделом специальных расследований (Divinesp) и Департаментом специальных расследований (Depinesp) Дирандро де Пукальпа.

Но летательный аппарат не был полностью заброшен. Это место охраняла группа вооруженных людей, которые, заметив присутствие агентов ПНП, сбежали, воспользовавшись густым лесом. Они скрылись с помощью двух лодок с двигателями, называемыми «маленькие-маленькие». Сообщалось, что они могут быть членами преступной организации, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

Правоохранительные органы взяли объект под свой контроль и обнаружили, что самолет был моделью Cessna, зарегистрированной CP-1832. Кроме того, было подробно указано, что у него были неисправности в пропеллере и переднем шасси, которые не могли быть отремонтированы. Поэтому они приступили к его уничтожению.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

Благодаря разведданным, PNP узнала, что этот корабль мог быть использован для сбора около 350 килограммов наркотиков принадлежащих к мафии наркоторговцев, действующей в этом районе. Кроме того, его можно было использовать для вывоза препарата за границу.

Это вмешательство было поддержано войсками из Отдела маневрирования в борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Divmctid) и Управления полицейской авиации (Diravpol) Пукальпы. Участвовал также прокурор провинции Второй специализированной прокуратуры по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, Жетулио Фаусто Кордова Куэльяр.

Альфонсо Чаварри, министр внутренних дел. | Фото: Андина.

АЛЬФОНСО ЧАВАРРИ ОТРИЦАЛ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ ЖАЛОБЫ НА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ: «ДАЙТЕ МНЕ РАБОТАТЬ!»

Министр внутренних дел Альфонсо Чаварри заявил, выполнял функции начальника полицейского округа Кахамарка и был обвинен в ряде жалоб. Однако в течение нескольких дней после вступления в должность он наотрез отрицал любые жалобы на наркоторговлю.

«Должен вам сказать, что если бы я был запятнан или имел дело, я бы не претендовал на эту должность. Я работаю в Sucamec и других организациях, у меня нет наказания за незаконный оборот наркотиков, пожалуйста, они причиняют мне боль в этом отношении», - сказал министр.

Он сказал, что у него более 30 поздравлений по приказу перуанской национальной полиции, когда он принимал активное участие в борьбе с наркоторговлей, терроризмом и преступностью.

Он также исключил, что у него есть какие-либо обвинения или обвинения в торговле наркотиками. «Это что-то деликатное, я сообщал об этих случаях наркоторговли, я делал операции, я захватывал преступников, наркоторговцев, мы изъяли наркотики, мы никогда не были в этом вовлечены», - сказал он.

Чаварри заявил, что пересмотрит это обвинение в наркоторговле, а те, кто говорит, что у него есть жалоба, он попросит их доказать это. «Дайте мне поработать! Пресса всегда поддерживала меня, так как раньше я работал со многими из вас», - сказал он.

В связи с обвинениями в превышении полномочий министр отметил, что это возможно, потому что оперативный полицейский, который работает на улице, подвергается жалобам, критике и различным вещам. «У меня были жалобы, но мне ни разу не вынесли приговора. У меня их нет, я не запятнан», - сказал он.

Он также коснулся вопроса продвижения по службе, и заверил, что поддержит своих сотрудников, кто является базой и кто достает грязь, хорошего полицейского, того, кто работает в оперативной части, я даже дам ему повышения, он пообещал.