Два льва и два украинских тигра, беженцы в Нидерландах

Два льва и два «тяжело травмированных» и недоедающих тигра прибыли в субботу в приют на севере Нидерландов, подтвердила организация, которая забрала их на украинско-польской границе.

«Это два льва-самца в возрасте 3 с половиной лет и полутора лет, соответственно, шестимесячный тигр и 5-летний тигр», — говорится в сообщении в Facebook ассоциации «Stichting Leeuw» (фонд львов), которая восстановила кошачьих в пятницу вечером.

По словам директора организации Роберта Крюйффа, животные «серьезно травмированы» и недоедают, по оценкам AFP, их, возможно, не кормили в течение недели или двух.

Четыре кота совершили «долгую» поездку, прежде чем прибыть в Польшу на автобусе, полном украинских животных, сказал он.

Режиссер не знает, откуда они взялись в Украине и как развивалось путешествие по истерзанной войной стране.

По данным организации, тигрица находится в худшем состоянии. «Неизвестно, выживет ли он», — выразил сожаление Кройфф.

Четыре беженца должны быть помещены в карантин на месяц в приюте организации в городе Анна Павловна на севере Нидерландов.

Их конечным пунктом назначения является резерв в Южной Африке, но сначала им придется восстановить силы, которые могут продлиться год или два, оценивает Круйфф.

Перевозка животных была организована Познанским зоопарком, расположенным в западной Польше, подчеркнул он.

Шесть львов, тигров и других кошек, эвакуированных из Украины, также были приняты в начале марта в приюты для животных в Испании и Бельгии после опасной поездки на грузовике, во время которой автомобиль был найден перед российскими танками и должен был избегать районов бомбардировок, согласно ассоциациям, которые их подобрали.

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