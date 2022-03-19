«Настоящий детектив» покажет четвертый сезон на канале HBO

Прошло три года до великого возвращения True Detective, телевизионной антологии полицейского жанра, которая транслируется в файле HBO. В истории сериала Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон снялись в первом сезоне; Колин Фаррелл и Рэйчел Макадамс сыграли центральные роли второго; а третий сделал Махершала Али первым чернокожим детективом, замеченным в этой фантастике.

По данным The Hollywood Reporter, создатель этой полицейской вселенной Ник Пиццолатто на этот раз не будет участвовать, и сценарий будет принадлежать мексиканскому кинорежиссеру Иссе Лопесу («Они возвращаются и все плохо»). Она поделится исполнительной постановкой с Барри Дженкинсом, режиссером, получившим «Оскары» за «Лунный свет ». Проект для следующих глав в настоящее время находится в стадии разработки, и Лопес будет отвечать за руководство пилотным проектом. Пиццолатто мог иметь только одну роль исполнительного продюсера, даже несмотря на то, что он не связан с производством.

Оригинальная история, созданная Ником Пиццолатто, сразу же получила признание критиков. (HBO Макс)

В январе 2020 года шоураннер провел встречи с руководителями HBO и заверил, что они согласны с тем, что для всех лучше идти своим путем. Что касается ухода американского сценариста и продюсера, то телевизионный дом отвечал за все права на драму, и вместе с ним ему была предоставлена полная возможность выбрать совершенно новую команду сценаристов и продюсеров для изучения других перспектив полицейской и криминальной вселенной.

Оригинальный сезон принес True Detective в общей сложности четыре номинации на «Эмми», и он одержал победу в номинации «Лучшая режиссура драматического сериала» за фильм «Кэри Дзёдзи Фукунага». После третьего выхода в эфир Али был признан лучшим актером главной роли в ограниченном сериале или телевизионном фильме.

Вторая часть также привлекла двух кинозвезд (Колин Фаррелл и Рэйчел МакАдамс), но не добилась такого же успеха. (HBO Макс)

Теперь за возвращением производства на телевидение будет Дженкинс, и ему предшествует блестящая фильмография. Он получил высшее признание Голливудской академии за свой фильм «Лунный свет» в 2017 году и работал вместе с Prime Video в сериале «Подземная железная дорога» в последние годы.

Знаменитый сезон, который стартовал «Настоящий детектив»

Макконахи и Харрельсон дали жизнь соответственно Расту Коулу и Мартину Харту, двум детективам из отдела уголовных расследований полиции штата Луизиана, которым в 1995 году было поручено возбудить жуткое дело об убийстве женщины. След за треком агенты следят за правдой, просматривая неизвестные детали и посещая места, которые были связаны с жертвой.

В 2019 году Махершала Али снялся в третьем сезоне, в котором впервые участвовали главные герои афроамериканцев. (HBO Макс)

Все три сезона «Настоящего детектива » доступны смотреть в каталоге HBO Max .

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