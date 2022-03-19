Томас Бой, присутствующий в память о призыве Тигра к встрече с Монтерреем в Regio Classic

Томас Бой рассматривался в рамках вызова UANL Tigers на встречу с Монтеррей Райадос в дерби Нуэво-Леона на турнире Grita México Clausura 2022. Кошачье учреждение сделало это как дань уважения вождю после его смерти в возрасте 70 лет, 8 марта этого года.

Liga MX готовится к новому выпуску так называемого Regio Classic, который встретится с двумя самыми мощными клубами северной Мексики. С этой целью студенты университета показали в своих социальных сетях изображение, на котором Томас Бой фигурирует в списке футболистов, сосредоточенных на игре одиннадцатого тура.

Кроме того, остальные игроки, которые появляются, отмечены восемью, число, которое он носил более десяти лет на нагруднике. Память о «Мальчике Тигре» неудивительно, поскольку он является одной из его величайших исторических легенд и вторым лучшим бомбардиром клуба (уступая только французу Андресу Пьеру Жиньяку). В кошачьей куртке бывший полузащитник набрал 104 очка.

Тигрес дань Томасу Бою. Фото: твиттер @TigresOficial

Шеф умер в результате тромбоэмболии легочной артерии, состояния, которое может появиться внезапно и нарушить функцию легких, а также оксигенация остальных органов пациента. Это внезапная закупорка легочной артерии, по которой кровь с дефицитом кислорода проходит для очистки дыхательной системы.

Хотя уроженец Мехико не смог завоевать ни одного титула тренера, в своей деятельности на кортах он закрепился в качестве эталона и капитана сборной Мексики: он участвовал в чемпионате мира в Мексике 1986 года в качестве капитана и выиграл две лиги первого дивизиона с Тигресом, в дополнение к Кубок Мексики.

Через социальные сети разные персонажи мексиканских СМИ попрощались с Томасом Боем. Такие комментаторы, как Дэвид Файтельсон и Хосе Рамон Фернандес, посвятили ему слова, так как они совпали в исследованиях ESPN, когда бывший футболист выступал в качестве спортивного аналитика.

Томас Бой. Фото: твиттер @joserra_espn

Одиннадцатый день чемпионата Мексики будет означать столкновение между Тигресом и Монтерреем, дуэль, которая в последние годы характеризовалась зрелищным характером их соответствующих составов (в настоящее время они являются двумя самыми дорогими составами в Лиге МХ, согласно данным специализированный портал Transfermakt), а также страсть, которую его хобби демонстрируют на стендах.

Для нынешнего Classic Regio, 127-го в истории, Rayados оказались в очевидном невыгодном положении после того, как в середине сезона прекратили работу своего технического директора Хавьера эль Васко Агирре. Однако серия из четырех игр без поражений (три из них триумфы) вернула банду в борьбу за первые места в чемпионате. Синие и белые занимают третье место в таблице с 22 очками, а синие и белые, на семь меньше, занимают пятое место.

Обязательство должно состояться в 19:00 в эту субботу, 19 марта, на поле университетского стадиона и будет защищено сильной операцией безопасности перед лицом истории насилия, произошедшего в рамках матчей. Помимо того, что произошло на стадионе Коррегидора, футбольные менеджеры и государственные органы уделяют особое внимание защите безопасность.

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