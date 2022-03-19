Чтобы предотвратить обвалы, в Боготе будет посажено более 100 гектаров леса

В рамках Международного дня лесов, который будет отмечаться в следующий понедельник, 21 марта, Ботанический сад Боготы в сотрудничестве с окружным секретариатом по окружающей среде проведет символическую посадку около двадцати деревьев в парке Альтос-де-ла-Эстансия, расположенном в городе Сьюдад. Боливар, с тем чтобы начать формирование городского леса для предотвращения оползней и других опасных природных явлений.

Как пояснил Ботанический сад, эти так называемые «климатически устойчивые леса» будут расположены на более чем 100 гектарах города, на которых исторически были зарегистрированы крупнейшие массовые выселения в столице, такие как Сьюдад-Боливар, Сан-Кристобаль, Усме, Усакен, Сумапас и другие.

Виды для посадки были выбраны потому, что они подходят как к климату, так и к типу почвы этих районов города. Принимая это во внимание, организация сообщила, что среди видов деревьев, которые будут посажены, входят: капский жасмин, местный эвкалипт (pomarroso), мирт светлый, бузина, холодноземные мангровые заросли и плакучий калистемум.

Архивное изображение. Целью этой инициативы является предотвращение природных явлений, таких как обвалы и наводнения в Боготе. Фото: Ботанический сад Боготы

Ботанический сад и Министерство окружающей среды также уточнили, что, принимая во внимание проведенные ими исследования, они установили, что виды деревьев с лучшей корневой структурой будут высаживаться в районах, которые представляют риск обрушения, потому что «корни помогают контролировать эрозию и останавливать склоны» земля».

«Важно иметь в виду, что корни должны иметь хорошую способность проникать в почву, поскольку эти почвы являются антропогенными, то есть они сильно засыпаны щебнем, мусором и потеряли свои первоначальные природные характеристики», — заявили в Ботаническом саду.

С другой стороны, организация указала, что в тех районах, где существует риск затопления, будут посажены деревья с большими кронами, чтобы «в этих лесах могли быть сформированы водные и экосистемные коридоры и улучшить качество окружающей среды в этом секторе».

Ботанический сад напомнил, что эти «устойчивые к изменению климата леса» реализуются в рамках нового POT в Боготе, где было определено, что городские леса должны быть освоены на 139,38 гектарах города парков, школ, жилых районов и других. Всего, по данным той же организации, в 2022 году в столице начнут формироваться два городских леса.

Министерство окружающей среды, со своей стороны, сообщило, что вместе с коренной общиной Аруака они посадят 700 000 местных деревьев в Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, чтобы сохранить и восстановить древесную экосистему этого колумбийского региона.

Проект под названием Müse'si будет осуществляться по четырем компонентам, как указано министерством: знания, развитие мест общения с общинами коренных народов; восстановление, строительство 445 семейных яслей и общинного детского сада Гунмаку; обмен потенциалом, обучение сообществ в строительстве и эксплуатации питомников и экономических инструментов на основе анализа улавливания CO2.

«Мы предпринимаем все шаги, которые мы предпринимаем с общинами, уважая их традиции и культуру. Это создает чувство сопричастности к процессу и повышает его шансы на долгосрочную устойчивость. Кроме того, это способствует экономическому восстановлению страны с учетом ресурсов, которые будут напрямую доставлены общинам», - сказал министр окружающей среды Карлос Эдуардо Корреа.

На данный момент, по данным Министерства окружающей среды, благодаря аналогичным инициативам на сегодняшний день в Колумбии было посажено 17 147 822 дерева.





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