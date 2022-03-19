Тиморцы идут на избирательные участки, чтобы выбрать будущего президента

Бангкок, 19 марта Около 860 000 тиморцев приглашены на избирательные участки в эту субботу для избрания будущего президента на выборах с наибольшим числом кандидатов, проведенных на сегодняшний день в этой небольшой и молодой стране. Избирательные участки открылись в 07:00 (22.00 по Гринвичу в пятницу) и с тех пор зарегистрировали «высокий приток» избирателей, сообщил Efe европейский депутат Доменек Руис Девеса, глава Миссии Европейского союза по наблюдению за выборами в Тиморе-Лешти 2022. «Школы открылись в обычном режиме. Мы не получали никаких сообщений о жалобах или протестах. Это хорошо организованные выборы, с необходимыми материалами и персоналом», - сказал испанский политик, который возглавляет эту миссию с 20 командами и которые в течение дня посетят 150 школ. Политик-ветеран и лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш-Орта и нынешний президент Франсиско «Лу-Оло» Гутерриш оставляют в качестве кандидатов с наибольшим количеством возможностей занять эту должность в течение следующих пяти лет с меньшими прерогативами, чем премьер-министр, но которые могут наложить вето на законы и избрать главу правительство. Помимо этих двух кандидатов баллотируются еще 14 кандидатов, в том числе четыре женщины и несколько начинающих студенческих лидеров. Выборы отмечены молодежным голосованием, почти 20% впервые примут участие в голосовании, что, по мнению аналитиков, может положить конец гегемонии этих влиятельных деятелей, сыгравших важную роль в сопротивлении жестокой индонезийской оккупации в период с 1975 по 1999 год. Самая молодая страна в Азии, получившая независимость в 2002 году после непродолжительного периода правления Организацией Объединенных Наций, также является одной из лучших демократий в Юго-Восточной Азии, уступая только Малайзии в индексе демократии The Economist Intelligence Unit. Восточный Тимор, который 20 мая будет отмечать 20 лет независимости, сталкивается с высоким уровнем нищеты и тревожным уровнем безработицы среди молодежи, усугубляемым негативными экономическими последствиями пандемии. Наблюдатели от ЕС участвуют во всех избирательных циклах с 2002 года. Руис Девеса подчеркивает «силу» и «прогресс» этой «молодой и динамичной демократии в той части мира, где модель, которую мы разделяем, не прославлена». Избирательные участки закроются в 15.00 (5:00 по Гринвичу), и ожидается, что сегодня вечером или в воскресенье начнут публиковаться первые результаты, которые станут официальными только на следующей неделе. Если ни один из кандидатов не получит 50 процентов бюллетеней, второй тур состоится 19 апреля между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.