Словарь из десяти ключевых слов нового сезона Формулы-1

Formula One F1 - Pre-Season Testing - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - February 25, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton and Red Bull's Sergio Perez during testing REUTERS/Albert Gea

Бахрейн готовит старт Формулы-1, которая станет почти новой категорией с новыми техническими регламентами. Автомобили выглядят немного как прошлогодние, и их аэродинамические характеристики изменились, что заставило добавить слова в словарь категории. Это ключевые термины, которые определят Максиму на этом чемпионате, который станет поворотным моментом. Его значения также служат ориентиром.

Радикальные изменения повлияли на аэродинамическую область, которая на протяжении 72 лет всегда была решающей в F1. В автоспорте в целом, но в автомобилях Формулы в частности, поскольку воздух сильно проникает и создает турбулентность. Чтобы противодействовать этому, чтобы автомобили не теряли сцепление с дорогой и, следовательно, скорость, были установлены спойлеры и другие элементы.

Но с прошлого года некоторые аэродинамические приспособления начали ограничиваться, например, дефлекторы в нижней части задней части, которые автомобили носили до 2021 года в различных секторах, чтобы обеспечить лучшее проникновение воздуха.

Монопосты 2022 года больше не имеют большинства этих элементов, и их правила основаны на достижении большей скорости в поворотах с помощью так называемого «эффекта земли», который вернулся в словарь через 40 лет и будет объяснен ниже. Это слова, которые ознаменуют F1 этого года и служат для понимания совершенно новой эры в этой категории.

Прижимная сила (прижимная сила). Он также встречается с аббревиатурой DWF. Это всегда было ключевым моментом, но необходимо развивать его, чтобы лучше понять эту новую F1. Как уже было сказано, болидам «Формулы» нужно прилипать к полу, чтобы набирать скорость. Для этой цели встроены такие навесные устройства, как передний и задний спойлер и другие элементы. Без них было бы очень сложно управлять монопосто, поэтому были такие тренировочные категории, как Формула Форд в Англии, в которых не было спойлеров, а молодые люди научились водить гоночные автомобили и стали чувствительны к сложностям, связанным с этим без прижимной силы. Айртон Сенна участвовал в гонках и стал чемпионом в 1981 году.

Перетаскивание (перетаскивание). Это связано с предыдущим, и это еще один распространенный термин, но в 2022 году он будет элементарным. Что такое сопротивление продвижению? Это турбулентность, создаваемая воздухом, который проникает в автомобили в лоб и усложняет тягу автомобиля, который теряет скорость. Чтобы противостоять этому негативному эффекту, автомобилям нужна прижимная или прижимная сила.

Эффект грунта. Это система, которая позволяет автомобилю набирать скорость на поворотах. Его работа заключается в том, что воздух поступает между автомобилем и гусеницей, когда пространство между двумя поверхностями уменьшается, поэтому давление, оказываемое воздушной жидкостью, уменьшается, создается меньшая турбулентность, улучшается тяга и автомобиль работает быстрее.

Он был создан Колином Чепменом, владельцем и революционным дизайнером Lotus. Это изобретение изменило историю категории и стало эталоном с 1978 года, когда он стал чемпионом на автомобилях Lotus 78 и 79 и с Марио Андретти. Первоначально механизм включал юбки, известные как «поллериты» на нижних концах понтонов, что позволяло воздуху не выходить с боков и аккуратно входить и выходить через нижнюю часть шасси. Эта первая версия наземного эффекта продолжалась до конца 1982 года, когда Международная автомобильная федерация (FIA) решила изменить технические правила из-за того, насколько опасными стали автомобили с этой системой. Конечно, современные автомобили намного безопаснее, чем те, что были в то время.

Путем отравления. Это отскок автомобилей на прямых, связанный с эффектом земли, и на самом деле автомобили периода 1978/1982 годов уже пострадали от него. Это происходит потому, что прижимная сила пола засасывает автомобиль, который подходит так близко к земле, пока площадь для прохождения воздуха не станет настолько маленькой, что он разбивается, теряет всю нагрузку, встает, и снова происходит то же самое. Короче говоря: поскольку между шасси и асфальтом остается мало места для прохождения воздуха, возникает этот отскок. Это то, что следовало предвидеть в моделировании в аэродинамической трубе каждой команды, но это удивило предварительных испытаний, и это головная боль инженеров.

понтоны. Также известные как «боковые поды», они представляют собой боковые стороны автомобиля, которые находятся на высоте, на которой расположены водитель и двигатель. Они существуют уже 50 лет, но со временем приобрели значение благодаря аэродинамическому развитию. В другие времена, обладая большей свободой в технических регламентах, инженеры и дизайнеры дали волю воображению, и таким образом автомобили каждой команды приобретали индивидуальность и отличились.

В этом году эти элементы сыграли ведущую роль, потому что это место, где достигается лучший поток воздуха и не теряется сцепление. Вот почему, преодолевая расстояние, технические специалисты подражали своим коллегам из прошлых десятилетий, и каждая машина имеет свой собственный штамп. Например, Mercedes почти не носит этот элемент и имеет волнистую зону с прозрачными радиаторами для охлаждения. В то время как Red Bull имеет ярко выраженный разрез внизу или Ferrari показывает рябь в верхнем секторе.

На изображении показан резкий срез понтонов Red Bull на понтонах и как выглядят концы передних крыльев сейчас (Red-Bull-Racing)

Слова для усиления.

Хотя эти термины использовались в последние годы, в сезоне, основанном на аэродинамике автомобилей из-за новых правил, то, что уже было объяснено, идет рука об руку со следующими наименованиями:

Плоское дно. Это сектор, который поднимается на самую низкую высоту монопоста, и цель состоит в том, чтобы уменьшить количество газов, проходящих через этот сектор, а также направить их в определенные области. Цель плоского днища - увеличить прижимную силу, нацелить ее на эффективность и заставить автомобиль реагировать наилучшим образом.

диффузор. Это аэродинамическая деталь, расположенная в задней части автомобиля, прямо там, где заканчивается плоское дно и видна на нижней стороне спойлеров. Он может принимать различные формы в зависимости от концепции автомобиля, предложенной командой.

Диффузор предназначен для вытеснения газов, проходящих через плоское дно, для увеличения прижимной силы и улучшения эффекта грунта. С другой стороны, диффузоры могут создавать турбулентность в проходящем воздухе, что может усложнять автомобиль сзади, чему, в свою очередь, может противодействовать эффект всасывания, когда автомобиль сзади прилипает к переднему. Все зависит от того, удастся ли гонщику, ищущему эстакаду, приблизиться к сопернику впереди.

Файл DRS. В случае перерасхода аббревиатура на английском языке для «системы снижения сопротивления» (система снижения сопротивления) состоит из гидравлического механизма, расположенного в задних спойлерах автомобилей, и его назначение заключается именно в уменьшении сопротивления воздуха для повышения аэродинамической эффективности и увеличения скорости на прямых. Его можно использовать только на определенных участках цепи и когда водитель находится на расстоянии менее секунды от водителя впереди.

Чрезмерная поворачиваемость. На испанском языке это означает чрезмерную поворачиваемость, и это эффект, который возникает, когда автомобиль изгибается сильнее, чем должен, в принципе, на что указывает водитель с рулевым колесом. Это означает, что автомобиль «едет сзади», то есть при повороте он появляется сзади сбоку. Это вызвано попаданием ветра или тюнингом автомобиля.

Недостаточная поворачиваемость. На испанском языке это переводится как недостаточная поворачиваемость и противоположно предыдущему пункту, то есть удвоение меньше, чем ожидалось или указано водителем. Недостаточная поворачиваемость возникает, когда автомобиль движется в передней части.

С этих выходных на Международном автодроме Сахир, сначала с тестами по расписанию, затем квалификацией и гонкой, на вопросы, поставленные в этом новом сезоне, начнут отвечать радикальными нормативными изменениями. Все эти слова помогут в качестве руководства для анализа F1 2022, которая открывает новую эру.

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