Кубинское государство завершило строительство только 42% жилья, запланированного на 2021 год

Гавана, 19 марта Министерство строительства Кубы (Micons) завершило строительство только 42% домов, которые планировалось построить в 2021 году, и 41% запланированных реформ. Согласно ежегодному отчету министерства, собранному в эту субботу официальными СМИ, в прошлом году было завершено строительство 18 645 домов из запланированных примерно 44 400 домов, а 14 245 домов были реформированы, когда план был рассчитан примерно на 34 745. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, участвовавший в презентации доклада, говорил о «недовольстве» многими семьями этими нарушениями, включая матерей-одиночек с тремя и более детьми, сообщает Кубинское информационное агентство (ACN). Марреро также настаивал на уделении «первоочередного внимания» жилищной программе и призвал Micon не принимать оправдания и участвовать в обеспечении выполнения программ. План Micons на этот год предусматривает строительство 37 991 единицы жилья и восстановление 14 697 единиц жилья. Государство является главным строителем на Кубе. Строительный сектор сталкивается с серьезными трудностями на Кубе, и одним из основных препятствий является нехватка вводимых ресурсов, таких как сталь и цемент.