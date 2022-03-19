Бразильская Кинтанилья получает награду фестиваля комиксов в Ангулеме

Париж, 19 марта Бразильский карикатурист Марсело Кинтанилья, проживающий в Барселоне, получил главный приз на фестивале комиксов в Ангулеме на юго-западе Франции в эту субботу благодаря своему альбому «Escuta, formosa Márcia». Родился в 1971 году в Нитеои, штат Рио-де-Жанейро, начал свою карьеру рисовальщика в 1988 году, прежде чем работать в анимации и иллюстратором для бразильских журналов и газет. В 1999 году он опубликовал свою первую книгу «Realdade de Fabiano Gorila», основанную на жизни своего отца, а в 2016 году получил Полярную премию на фестивале в Ангулеме за фильм «Tungstène», который позже был адаптирован в кино Эйтором Дхалией. Quintanilha также был удостоен награды на биеннале в Рио-де-Жанейро и в штаб-квартире Mix. В «Escuta, formosa Márcia» она рассказывает историю медсестры из Рио, которая живет в фавеле со своим бойфрендом и дочерью, которую она очень молода с другой парой. ШЕФ лампг/да