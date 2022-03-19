Спасибо Херардо, за ваш пример достойного телевидения

Мужчин часто называют по фамилии. Женщинам, с другой стороны, по имени. Фамилия придает серьезность и близость имени. Херардо Розин, однако, это Херардо. Возможно, баланс между популярностью, массовостью, любовью людей, временем телевидения и линией глубины, размышлений и культуры, выходящей за рамки рейтинга, эффекта или вирализации, является данью уважения Херардо (Херардо или Розин), но также и шоу, что возможно другое телевидение.

И я надеюсь, что другие продолжат попытки. Нелегко найти поиски, предложения и программы, похожие на поиски Херардо (которые являются не более копией, чем поведением) в контексте, когда грязь брызгает почти на все программы и брызгает настолько, что ничего не видно без горящих глаз из-за ненависти, которую они источают.

Я познакомился с Херардо в 2010 году. Он продюсировал «Маньянерас» с Кариной Маццокко, Паулой Трапани и Кармелой Барбаро. Я делал одну из первых жанровых колонок на телевидении на закрытом канале CN23. Сегодня гендерные вопросы чаще звучат на телевидении, но не так много прогресса, как кажется. Напротив, сегодня у порочащих голосов есть экран, и нет жанровой колонки, подобной той, которую мы умели строить с Мариной Карбахаль и Лилианой Хендель.

Телевидение всегда играло в прятки с женским движением в Аргентине (не с некоторыми женщинами на свободе или с женщинами, которые снимают одежду против других женщин), а с движением, способным вызвать феминистскую революцию, которая более узнаваема в мире, чем на нашем экране.

В 2015 году большой успех получил движение «Ni Una Menos», показанное по телевидению. Но то, что он сделал, как будто его не существовало, чтобы переосмыслить способы аудиовизуального производства. Но доносы «Я тоже» вызвали волну массовой критики и вопросов.

Сети (которые сегодня уже хуже телевидения, несмотря на то, что мы продолжаем смотреть телевизор и использовать Twitter) стали окном возможностей во время первого бума эффектов и последствий. Можно было навязать повестку дня, которую продюсерам не нужно было одобрять, и, несмотря на обсуждения, колл-центры не были организованы так, чтобы те из нас, кто писал, взвешивали дозировку плохой крови гематокритом на весах, прежде чем мы увидели, что написали.

9 января 2018 года Херардо Розин в своей программе выступил против натурализации насилия в культуре, которая «способствует насилию».

Когда телевидение открыло дверь, произошли изменения. Потому что, несмотря на нас, телевидение продолжает нести тяжелый вес в коммуникации, когда речь идет о социальных и политических эффектах. Чтение Пепито Сибрианом «Марики» в программе Сусаны Хименес было одним из факторов (не единственным, никогда не бывает ни одного фактора), который повлиял на одобрение равенства в браке с популярным кивком на любовь без господина и леди в брачной книге и свадебном торте.

В одобрении легальных абортов летнее открытие «Нарушителей», в котором мы выставили серию феминисток (Бимбо, Джулия Менголини, Малена Пишо, Флор Фрейхо, Ингрид Бек, Валерия Личиарди и другие), стало шоком, когда мы вытащили аборт из шкафа и что мы могли говорить в каждом доме, в широком дневного света, всех женщин, которые прервали беременность и не сказали об этом. Но если об этом говорили по телевизору, это было бы проще сказать.

Однако многие водители сожалели, что открыли микрофон феминисткам. И это видно. На каналах отличные журналисты и ведущие. Но в галерее больше изменений, чем реальных изменений, нет гендерных колонок, и журналисты с большим пространством и рейтингами, похоже, злятся на женщин и не работают над тем, что в канадском сериале Workin' Moms называют эффектом «лифта», чтобы те, кто занимает места выше, помогали другие (которые ниже) также могут подняться. Похоже, они хотят перерезать веревку, а не поднимать других женщин.

После доноса Тельмы Фардин двери «Морфи» были вновь открыты для обсуждения гендерных вопросов

Херардо внес свой вклад в распространение юмора, музыки и популярной культуры с дворянством, которое получило рейтинг, но получило экспоненциальное признание после его смерти. Возможно, потому, что это песня, которая не пронзительна и показывает больше, когда она выключена, чем когда она включена. Но это заслуживает признания. И, кроме того, работа Херардо и человечность заслуживают того, чтобы ни его память, ни его пример не погасли: возможно более достойное телевидение.

Почти все комментарии о Херардо ценят один и тот же жест: он умел слушать. Лично я чувствовал то же самое каждый раз, когда разговаривал с ним: он умел слушать . И он учил слушать других и прислушиваться к себе в своих желаниях. Кроме того, в последние месяцы болезни Херардо научил меня слышать о смерти, как никто другой. Он не просто умрет, он знал, что скоро умрет. Это превратило невыносимое превращение в смех, боль или дружбу. Я благодарю вас за этот урок достоинства на всю жизнь.

Слушание - это жест, который, кажется, исчез среди журналистов, водителей и мужчин на мотоцикле, который издает так много шума, что они больше не слышат звука. Херардо действительно слышал о необходимости культурных изменений в отношении мужского шовинизма. Многие мужчины говорили, что они занимались деконструкцией или восстановлением. И это показалось хорошим моментом. Им не нужно было иметь записи о святых или незагрязненных. Но что они умели слушать (это тоже было не так уж плохо). Но для большинства это была мода, поза или, наоборот, растение, чтобы стать более мачо.

В «Морфи» Розин рассказала о легальных абортах в Сенате 6 августа 2018 года в обсуждении Закона о добровольном прерывании беременности

Не жалею, что попробовал. Говорите, где меня оставили, попытайтесь найти тех, кто, казалось, готов слушать. Чтобы получить дальше и глубже, чем мы могли бы сделать, написав в Las/12, со страницы 12, факт, который Херардо понравился, потому что он начал в своем любимом Розарио/12. Но во многих случаях это было неудачно. С Херардо успех был связан не с программой, а с искренним и преобразующим разговором в реальной жизни. И в болезни и смерти, которые являются частью реальности, тоже.

9 ноября 2016 года он впервые пригласил меня на свою программу. Я вернулся с пекеле (вкусный шоколадный торт, банан и дульсе де лече от Шанталь Абад), о котором он позаботился, чтобы меня обернули (например, кто-то, кто приглашает в телестудию или в гостиную своего дома), и подарок порадовал мою дочь, которая сопровождала меня. Это не стало исключением. Не единственное приглашение. После триумфа Дональда Трампа в США мы поехали с журналистами Марианой Карбахаль и Флоренсией Алькарас. И он, который был во множественном числе, и был очень далеко от трещины, где он не помещался, тоже не был нейтральным. Он не любил мачизм или расизм. И так он и сказал.

На этот раз он сказал в связи с избранием Трампа: «Мы хотим попытаться понять, почему сексист, который признается и гордится своей экономической мощью и знаменитостью, может помочь ему завоевать женщину и продвинуться физически», - подчеркнул он, прежде чем дать слово.

Но, возможно, слова, которые больше всего показывают глубину, которую нужно спасти, - это то, что он редактировал, говоря, что он делал редакционный пропуск (скажите мне, какого интервьюируемого вы берете, и я скажу вам, что вы имеете в виду) 9 января 2018 года. Днем ранее Голливуд выступил против сексуального насилия с хэшгатом #Time Up и актрисами, одетыми в черное, в сцене, которая привела #MeToo на красную дорожку церемонии вручения премии «Золотой глобус».

«Ни одна женщина не должна терпеть насилие», - написал Розин, попросив редакционную статью в январе 2018 года в контексте #MeToo.

Но Аргентина проснулась с противоречием, потому что Качо Кастанья сказал: «Если женщин насилуют, дайте им расслабиться и повеселиться». Мы не будем говорить, что дирижер, который породил фольклор, танго, кумбию, трову и рок, не понимал популярную культуру. Однако ему было предложено сделать еще один шаг вперед. «Больше, чем интервью, которое мы хотели попросить у вас почти издательство, Лучана», - дала она мне пропуск, чтобы осудить натурализацию сексуального насилия.

Но он не молчал и подчеркнул: « Культурно общество понимало, что какой-то контент слишком тяжел для реальной жизни. И это подтверждение некоторых выступлений заканчивается тем, что дает представление о том, как гендерная проблема решается в обществе, что в конечном итоге способствует действиям против насильственных. Я понимаю, что в мире достаточно, чтобы культура облегчала жизнь насильственным».

6 августа 2018 года сенату страны оставалось два дня для рассмотрения вопроса о добровольном прерывании беременности. На каналах действовала цензура, были журналисты, закрывающие двери, и были женщины, которые приводили мужчин к своему столу только в решающие моменты для будущего женщин. Херардо не было в эфире, но он решил, как продюсер, снова открыть слово. В его городе, Росарио, аборт был законным по причинам, и он дал свой экран, чтобы написать в графиках: «Уходящие из жизни бедные женщины»; «В обществе действуют двойные стандарты» или «Давление на молодых женщин недемократично».

13 декабря 2018 года, после доноса Тельмы Фардин, микрофон снова был открыт в её программе. А также рассказать о книге «Революция дочерей», с фотографиями зеленых шарфов, которые сегодня оскорбляют из других мест, где телевизионная игра не честна и женщин оттесняют. Бывают случаи, когда необходимо провести сравнение. Но в этом, особенно, чтобы поблагодарить вас и показать, что вы можете отразить другое телевидение, оставаясь популярным, знакомым и в прайм-тайм.

Многие водители звонили мне, когда их критиковали, допрашивали или сжигали в социальных сетях. Херардо тоже. Но он был единственным, кто держал разговор и микрофон своих программ (как дирижер и продюсер, когда он был на камеру или за списком гостей), а дирижерами были другие лица: Алехандро Фантино, Заира Нара, Дамиан Де Санто, Пауло Каблан, Мелина Флейдерман, Малена Гинзбург и др.

Самая большая проблема заключается в том, чтобы не иметь сексистского жеста, но неспособность слышать эти изменения необходимы. Величайшее лицемерие исходило от тех, кто сказал, что они слушают и при первой смене снова заглушают уши. Херардо также продемонстрировал, что слушание, изменение и рейтинг возможны. И это достоинство является частью культурного наследия, которое оно оставляет нам. Дайте им послушать нас.

Херардо предложил сделать программу с феминистской группой, которую мы обсуждали в барах (среди множества других комментариев о еде, конечно), но они этого не допустили. Но как человек, который действительно верит в телевидение, он всегда имел возможность говорить о сексуальном насилии, женских удовольствиях, влиянии Трампа на политику и, в разгар пандемии, о другой проблеме, которая его волновала и которая дала ему экран: пожары, которые так сильно повлияли на его любимого Розарио 2021.

Он всегда говорил о своих друзьях: Ромине Мангел, Клаудии Акунье, Габриэле Эскиваде и Нидии Марсеро. Конечно, среди многих других. Но он слушал женщин, смеялся и советовал. И он знал, как ценить и сопровождать умных женщин, которые его окружали.

Он с большой гордостью говорил о матери своей дочери (Кармела Барбаро) и матери своего сына (Мариана Базуальдо) и чувствовал себя обязанным сопровождать матерей, с которыми он сидел в их борьбе за пересмотр совместных обязанностей по воспитанию детей.

И он говорил, прежде всего, о том, как важно заботиться о своей дочери, воспитывать ее, смеяться и сопровождать ее. И что его дочь будет им гордиться. Я хочу написать эту дань уважения, чтобы выразить ему, что для него важнее всего было исполнить ее.

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