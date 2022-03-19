Стефани Кайо: Так отреагировали пользователи после просмотра «До встречи снова» на Netflix

«Пока мы не встретимся снова», первый перуанский фильм, снятый Netflix, теперь доступен на потоковой платформе. В тот же день премьеры, в пятницу, 18 марта, пользователи, не раздумывая, увидели фильм со Стефани Кайо в главной роли и Maxi Iglesias, а затем опубликовать свои первые впечатления в социальной сети Twitter.

Но сначала немного контекста. Напомним, что со дня выхода трейлера фильм получил резкая критика за то, что главным героем является член семьи Кайо. Хотя многие подчеркивали её талант и красоту, другие считали, что она не подходит для роли, потому что в ней нет андских черт, так как действие сюжета происходит в Куско.

Споры подогрелись, когда журнал Vogue назвал ее «андской актрисой», генерируя всевозможные комментарии в Twitter. Из-за этого национальная артистка должна была высказаться на своей платформе, чтобы она «не представляла Андскую женщина». Кроме того, фильм не предназначен для представления какого-либо жителя Куско, а для того, чтобы рассказать красивую историю любви.

Со своей стороны, испанский актер Макси Иглесиас не был новичок в полемике и попросил пользователей подождать, чтобы увидеть фильм, прежде чем критиковать его. «В Твиттере никогда нет положительных комментариев, пожалуйста. Судите, как только вы это видели, так что вы можете запустить критику, идею или мнение о том, что вы видели», - сказал он в свое время.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДЕЛЯТСЯ ПЕРВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Пользователи сети, которые уже видели историю любви Арианы и Сальвадора, ту же самую, что происходит в Куско, не стеснялись критиковать фильм в Twitter. Мнения разделились, и даже развернулась дискуссия о том, правда ли , что слова «до свидания» не существует в Кечуа, так как в одной из сцен Это уверяет главный герой, которого играет Кайо.

«Танцы, еда, культура, красивые пейзажи, приключения, любовь, Перу. Это стоит увидеть», «Я уже видел его, и мне кажется, что он выполняет цель развлекать красивыми пейзажами и красивой музыкой», «Я только что увидел его и влюбился в саундтрек. Да, мне понравилось», - были некоторые комментарии в пользу ленты Netflix.

Вот как пользователи отреагировали на Twitter.

Вот как пользователи отреагировали на Twitter.

Вот как пользователи отреагировали на Twitter.

Вот как пользователи отреагировали на Twitter.

ЖЕСТКАЯ КРИТИКА

Хотя другие пользователи согласились с тем, что фоторабота была лучшей частью фильма, многие считали, что этого недостаточно, чтобы преодолеть недовольство, оставленное сюжетом и выступлениями Стефани Кайо и Макси Иглесиас. Они даже критиковали отсутствие реализма из-за низкого участия жителей Куско.

«Он должен быть установлен в Куско, и люди танцуют, веселятся?» , «Медленный сценарий, сюжет, который не продвигается вперед, и ресурсы клише», «У всех андских людей есть роли, в которых они не говорят», «До перуанского кино победителем был Промперу», - чувствовали пользователи сети.





Вот как пользователи отреагировали на Twitter.

Вот как пользователи отреагировали на Twitter.

Вот как пользователи отреагировали на Twitter.

Вот как пользователи отреагировали на Twitter.

Вот как пользователи отреагировали на Twitter.

Вот как пользователи отреагировали на Twitter.

Вот как пользователи отреагировали на Twitter.

Вот как пользователи отреагировали на Twitter.

СЮЖЕТ «ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ СНОВА»

Согласно описанию услуги, фильм «расскажет историю Сальвадора Камподонико, успешного испанского бизнесмена, семья которого владеет самой важной гостиничной корпорацией во всей Испании, который для строительства своего первого международного проекта решит приземлиться перед мировым чудом: Куско, пупок мира. Там она встречает Ариану, авантюрного туриста, который живет совершенно противоположной своей собственной жизни, свободной от привязанных строк, которую она будет любить и ненавидеть, когда они узнают друг друга. Удастся ли им пройти по одному и тому же маршруту? Хватит ли их любви, чтобы разрушить парадигмы прощания?»

КАК СМОТРЕТЬ «ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ СНОВА»?

Все, кто заинтересован в просмотре первого перуанского фильма, снятого Netflix, могут сделать это через потоковую платформу , являясь единственным дистрибьютором продукции.

Помимо Стефани Кайо и Макси Иглесиас в главной роли, в состав актеров также входят Венди Рамос, Висенте Вергара, Рената Флорес, Майелла Ллоклла, Карлос Карлин, Амиэль Кайо, Анай Падилья, Джели Реатеги, Николас Галиндо и другие.

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