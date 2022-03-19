Стефани Кайо путает перуанский сленг в видео Netflix и раздражает поклонников: «Авокадо — это кто-то скучный»

В эту пятницу, 18 марта, вышел первый перуанский фильм Netflix «Пока мы не встретимся снова». Перуанская актриса Стефани Кайо, которая разделяет главную роль с Maxi Iglesias была частью рекламного видео для стримингового гиганта. Однако критика не заставила себя долго ждать из-за досадной путаницы. Вот что произошло.

Член семьи Кайо появилась в клипе TikTok на Netflix в Латинской Америке, где она призывает пользователей узнать немного больше о диалекте, который обычно используется в нашей стране. «Эй, маленькая киска! Я Стефани Кайо, и Netflix тоже говорит по-перуански. Это несколько фраз, чтобы они, отправляясь в мою страну, могли им подражать», — говорит народный артист.

Стефани успешно объяснила значение выражения «Asu mare!» , что этот перуанский сленг используется, когда «вас что-то очень удивляет». Однако его не постигла та же участь, когда ему пришлось интерпретировать слово «авокадо», фрукт, широко известный в других странах как «авокадо» и который широко используется в качестве дополнения к национальным блюдам.

«Авокадо — это авокадо, но мы также называем авокадо тем, кому скучно. Итак, мы говорим «эй, не будь авокадо, ну» или «не делай авокадо на голове, успокойся, расслабляйся», - сказал он. После этого он объяснил значение других фраз, таких как «уже» и «al toque».

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЗАДАЮТ ВОПРОС

Пользователи сети не стеснялись критиковать Стефани Кайо за неправильное определение значения слова «авокадо». Для многих это слово относится к смущению, которое кто-то может испытывать из-за определенной неловкой или неудобной ситуации. Другие сказали, что это также связано с «беспокойством».

«Например, когда вы притворяетесь, что у вас есть улица», «Я знаю, что авокадо - это все равно что сказать стыд», «Кто-то может объяснить Кайо, что на самом деле означают эти фразы», «Это видео хорошо авокадо», - были некоторые комментарии на платформе.

Реакция пользователей на видео Стефани Кайо. (Фото: захват TikTok)

Реакция пользователей на видео Стефани Кайо. (Фото: захват TikTok)

Но Стефани не в первый раз подвергается критике. В последние недели национальная актриса столкнулась с трудными вопросами главный герой фильма «Пока мы не встретимся снова», рассказывающего историю любви туриста с испанским бизнесменом (Макси Иглесиас).

Пользователи сети подвергли сомнению фильм Бруно Асенцо за то, что он нанял блондинку с белым цветом лица и голубыми глазами; и не фильм с андскими чертами, учитывая, что история происходит в Куско. Споры разгорелись, когда журнал Vogue Mexico назвал ее «андской актрисой», генерируя всевозможные комментарии в Twitter.

ОТВЕЧАЕТ НА КРИТИКУ В АДРЕС ФИЛЬМА «АНДСКАЯ АКТРИСА»

Из-за резкой критики, которую она получила в Твиттере, актриса решила высказаться на своей платформе, чтобы дать понять, что «Пока мы не встретимся снова» не стремится представлять андских женщин, а тем более иметь их в качестве ориентира для жителей Куско.

«Я не представляю андскую женщину. Но я родилась здесь. «Пока мы не встретимся снова» - это не фильм, в котором изображены андские женщины. Это романтическая история о двух мальчиках, которые встречаются в нашем прекрасном Перу и отправляются в незабываемое путешествие», — написал национальный художник.

Точно так же Кайо осмелился рекомендовать своим последователям сосредоточиться на работе во имя своей мечты, а не пытаться «разрушить» мечту других. «Я дам вам несколько советов... Я не захотел плохо говорить о других. Я была очень занята работой над тем, что мне нравится (с 9 лет). У меня больше нет косичек или больших зубов, но я та же девушка с «невозможными» мечтами. Я очень горжусь этим фильмом. »

Стефани Кайо отвечает своим недоброжелателям. (Фото: твиттер)

Стефани Кайо отвечает своим недоброжелателям. (Фото: твиттер)

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