Spotify Colombia: 10 самых популярных песен этой субботы, 19 марта

Со времени появления первых записей в истории человечества звук и музыка всегда присутствовали. Поскольку это универсальный язык, его может понять и почувствовать любой человек, независимо от языка или культуры.

Музыка способна связывать людей с их эмоциями, независимо от того, вызывает ли они счастье, ностальгию, печаль и целый спектр чувств через свои широкие стили или жанры.

В этом контексте таким платформам, как Spotify, удалось воспользоваться этим, и благодаря широкому каталогу песен и исполнителей он зарекомендовал себя по вкусу пользователей, у которых также есть возможность слушать свою любимую музыку через приложения и даже без необходимости доступа. в Интернет.

Однако, учитывая большое разнообразие Spotify, в быстро обновляющейся индустрии может быть легко потеряться, поэтому вот список синглов, которые в эту субботу, 19 марта, чаще всего играют колумбийская публика.

1. Монастырь

2. Медаль

«Медаль» от Blessd, Джастина Куилза и Ленни Тавареса пользуется большим успехом среди пользователей этой платформы, набрав 123 172 просмотра. Сегодня он все еще находится на втором месте.

3. МАМИИ

4.

Последний сингл Джордана Райана Кастро уже воспринимается как новая классика. «Jordan» входит сегодня твердым шагом в список песен, которые чаще всего слушают на этой потоковой платформе. В настоящее время он имеет еще 108 332 просмотра.

5. Отчаявшись

Набрав 104 908 просмотров, «Desperados» Рау Алехандро и Ченчо Корлеоне остается на пятом месте.

6. Кто ТВ ремикс

7. Извините BB:/(с Бад Банни и Джульеттой Венегас)

8.

Успех Wasa Wasa Reaping является синонимом Райана Кастро. Поэтому неудивительно, что его новая постановка под названием «Wasa Wasa» по этому случаю дебютировала на восьмом месте. Кто еще может похвастаться 84 493 просмотрами в первый вход?

9.

Новейший «Йонагуни» Бэд Банни, «Йонагуни», сразу занимает девятое место в списке фаворитов. Его уже воспроизвели 83 933 раза. Что ждет его в будущем?

10. 12x3

В музыкальной индустрии Колумбия является одной из самых трудных для завоевания стран, но тем, кому это удается, гарантированы двери к успеху, которого добились эти артисты. Помните, что эта десятка обновляется каждые 24 часа.

* Некоторые успехи не описаны, потому что платформа не предоставляет их.

Рост Spotify

Основанная в 2006 году, шведская компания официально начала свою деятельность в Европе 7 октября 2008 года и постепенно завоевала присутствие по всему миру, в настоящее время находясь в 187 странах и предлагая музыку более семи миллионов исполнителей.

Сегодня стриминговая платформа имеет соглашения с лейблами Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music и другими.

Что

касается подкастинга, Spotify объявила в ноябре 2020 года о покупке и приобретении рекламной и подкаст-платформы Megaphone за 235 миллионов долларов, которая послужила для монетизации аудио.

Согласно данным, опубликованным Spotify, в 2019 году у него было 217 миллионов подписчиков, которые увеличились до 345 миллионов в 2020 году, а в 2021 году, несмотря на пандемию, они достигли 365 миллионов подписчиков, из которых почти 50% являются платными клиентами.

качестве модели Spotify предложила платить артистам в своем каталоге фиксированную цену за проданную песню или альбом и выплачивать гонорары в зависимости от количества воспроизведений исполнителей пропорционально общему количеству транслируемых песен, в отличие от конкурентов, которые платят за физические продажи или загрузки.

Кроме того, 70% его общего дохода идет правообладателям, в основном звукозаписывающим лейблам, которые затем платят артистам на основе их индивидуальных контрактов.

Следует отметить, что в настоящее время любой может пользоваться бесплатным сервисом Spotify, если вы готовы мириться с рекламой и ограничениями, такими как невозможность пропустить некоторые песни.

ПОДРОБНЕЕ: Другие

новости Подробнее

о стриминге