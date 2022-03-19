Сердар Бердымухаммедов вступил в должность нового президента Туркменистана

Москва, 19 марта Избранный президент Туркменистана Сердар Бердымхаммедов, сын бывшего президента Гурбангулы Бердымхамедова, принял на себя руководство центральноазиатской нацией в эту субботу на торжественной церемонии в Ашхабаде, сообщают местные СМИ. «Сегодня в столице Туркменистана во дворце Руджиет (Духовность) состоялась торжественная церемония вступления в должность нового президента нашей страны», — говорится в сообщении местного агентства TDKH. В свою очередь на сайте turkmenportal указано, что на мероприятии присутствовали члены Правительства, Совета безопасности страны, представители дипломатического корпуса, а также другие гости. Новый лидер центральноазиатской республики был приведен к присяге одной рукой в Конституции, пообещав «строго следовать» ее положениям и другим законам страны. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Туркменистана сообщила в минувший вторник, что вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухаммедов, кандидат от правящей Демократической партии, был «признан избранным президентом» бывшей советской республики. 40-летний Бердымухаммедов набрал 72,97 процента голосов на внеочередных президентских выборах, состоявшихся в прошлую субботу. На втором месте оказался проректор Государственного университета физической культуры и спорта Туркменистана Джидыр Нуннаев, набравший 11,09 процента голосов, а на третьем месте заместитель главы Марыйского региона Агаян Бекмирадов с 7,22 процента голосов. На пост президента претендовали девять кандидатов. Президентские выборы должны были состояться в 2024 году, но месяц назад отец Сердара Бердымухамедова, избранный в 2017 году на семь лет, объявил о проведении досрочных выборов в Туркменистане, что обосновал желанием «освободить дорогу молодежи». мос/амг