Саккари нарушает мечту о двойнике Бадосы в Индиан-Уэллсе

Дэвид Виллафранка Индиан-Уэллс (США), 18 марта идиллия Паулы Бадосы с Индиан-Уэллсом закончилась в эту пятницу. Гречанка Мария Саккари победила действующую чемпионку в полуфинале и тем самым разрушила мечту испанской теннисистки, которая стремилась к историческому дублю в калифорнийском турнире по пустыне. В очень трудную для Бадосы ночь, в которую ему было совсем не комфортно на трассе, Саккари, шестой в рейтинге WTA, выиграл 6-2, 4-6 и 6-1 за один час 48 минут. Таким образом, Мартина Навратилова останется единственной, кто выиграл дважды подряд в Индиан-Уэллсе (1990 и 1991). Саккари встретится с польской Игой Святек, четвертой в мировом рейтинге, которая сегодня обыграла румынку Симону Халеп со счетом 7-6 (6) и 6-4 за один час 49 минут Бадоса, занимающий седьмое место в турнирной таблице WTA, до сегодняшнего дня проходил барабан, демонстрируя огромную силу своей подачей и игрой снизу. Но эти два оружия подвели его в преддверии финала, так как Бадоса запутался с 7 двойными ошибками, выиграл только 56% своих очков на первой подаче и пострадал против очень мощного и агрессивного правого фланга грека. Более солидная в большей части матча, Саккари также была первой теннисисткой на турнире, которая соответствовала физическому развертыванию и настойчивости Бадосы, двум её отличительным признакам. После этого поражения от Бадосы испанские теннисные варианты в этом Masters 1000 теперь проходят мужскую ничью, где Рафа Надаль и Карлос Алькарас встретятся друг с другом за место в воскресном финале в субботу. САККАРИ ДОМИНИРУЕТ Матч начался с турбулентности: Саккари потеряла подачу после удачного удара в фильме Бадосы, в то время как испанка также уступила «брейк» пустой игрой от грека остальным (1:1). Саккари вскоре выздоровел со своим очень опасным правом, но Бадосе все еще было очень холодно. В отличие от других матчей, где от начала до конца это был рок, у Бадосы было много проблем с получением своей первой подачи, он совершил 3 двойные ошибки в своих первых двух ходах на подаче и сделал новый «брейк» в тревожном старте (3-1). У Бадосы было 15-40, чтобы вернуться в матч, но Саккари с большой решимостью и решимостью решил эту проблему, чтобы продолжать лидировать (4:1). Бадоса искал ощущений, но его стойкость на службе не проявилась. С другой стороны, Саккари была очень привязана к дуэли, поднимая кулак с каждым выигранным очком, и она собирала сказочные останки с правами и неудачами к линии, озадачившей Бадосу. Саккари доминировала в матче с фантастической силой с задней части корта и переместила Бадосу, которая все перепробовала и посмотрела на свою команду руками в банке в поисках решений. Он не нашел их в первом сете, который Саккари взял с новым «брейком» и удивительным авторитетом (6-2 за 35 минут). ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ДО КОНЦА Бадоса не проиграл ни одного сета за весь турнир, поэтому реакция заключалась в том, чтобы восстановить свою надежность на подаче, чего он добился в начале второго сета (1:1). С этой искрой казалось, что проснулся Бадоса, который начал стрелять сильнее, который теперь играл в «Саккари» на самых длинных розыгрышах и который снова вступил в дуэль с гневом, сломав подачу пустой игрой (1-2). Матч проходил между взлетами и падениями. Бадоса снова потерял службу, с правой рукой от Саккари, что было настоящим мучением и еще одной двойной ошибкой, которая заставила его отчаяться, но затем ему удалось еще один «перерыв», чтобы продолжить вперед (2-3). Он, наконец, закрепил этот перерыв в лучшем виде до тех пор (2-4) и, компенсируя страданиями и скрежетом зубов за отсутствие успеха, Бадоса поставил себя на грань взятия второго сета против все более неудачного Саккари (3-5). Как это ни парадоксально, именно его подача и его право, очень прерывистое до тех пор, сияли, чтобы дать ему второй сет 4-6 через 42 минуты. Саккари выглядел тронутым, но с огромным криком восстановился после победы на подаче в первом гейме финального сета. Затем встреча сопровождалась незначительными изменениями настроения. Две невынужденные ошибки Бадосы заставили его проиграть подачу и дали крылья Саккари (2-0), но испанец, с большой параллелью справа, также сорвал подачу греку и взял воздух (2:1). Однако разрушительное право Саккари снова дало ему новый перерыв (3:1), в котором в итоге это оказалось ключевой игрой матча. После многих качелей Саккари укрылся в солидности своей службы и, наконец, покончил с мечтой Бадосы в Индиан-Уэллсе. ШЕФ двп/икс (фото)